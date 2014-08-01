أبي أحمد يأمر جيشه للتعامل مع الوضع في التقراى عسكريا ” لا يمكن تجنب الحرب من طرف واحد”

فرجت : مصادر

أصدر مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي بيانا رسميا اليوم يدعو فيه قوات الدفاع الاثيوبية للتعامل مع الوضع عسكريا بعد أن اصبحت كل الوسائل السلمية غير ممكنة خاصة بعد قيام الجبهة الشعبية لتحرير تقراى بضرب قوات الداع الاثيوبي المتمركزة في القطاع الشمالي.

وقال البيان ” ان قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراى قامت صباح اليوم الرابع من نوفمبر 2020م ومحاولة سرقت معدات عسكرية متمثلة في المدفعية والمعدات العسكرية” وأضاف ” ان قيادة القطاع الشمالي متواجدة في اقليم التجراى مثل عقدين من الزمن تقدم الحماية والخدمات الضرورية لشعب التجراى.”

وتحدث البيان عن الاحداث التي شهدها الاقليم في الاسابيع الماضية حيث قامت حكومة بالتعبئة للحرب وتجنيد المليشات لمواجهة قوات الدفاع الاثيوبية واستعدادا للحرب بعد ان تأزمت الاوضاع بينها حكومة الاقليم والحكومة الفيدرالية. كما اتهم البيان ان حكومة الاقليم مستخدمة احد مصانع النسيج والغزل المتواجد في الاقليم قامت بصناعة زى عسكري أشبه بالزى العسكري الارتري لاستخدامه في التضليل وايهاب ان الهجمات جاءت من الجانب الارتري.

وأختتم البيان ان قوات الدفاع الاثيوبية تم اعطائها الصلاحيات الكاملة للتعامل مع الوضع عسكريا واداء مهامها المنوطة بها وحماية البلاد من النهايات التي يرسمها لها التقراى. وطلب من الشعب بأخذ الحيطة والحذر لأى تحرشات أو احتكاكات في المدن الرئيسية.