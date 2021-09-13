إثيوبيا.. جبهة تيغراي تستعيد بلدات وقرى في إقليم أمهرة

فرجت : الجزيرة

أعلنت جبهة تحرير تيغراي استعادة السيطرة على بلدات وقرى في إقليم أمهرة، وقد أكد مصدر حكومي انسحاب الجيش الإثيوبي من تلك البلدات.

وقالت الجبهة اليوم الأحد في بيان إن مقاتليها استعادوا السيطرة على بلدات سيكوتا وحموسيت وويليخ مريم وبوغو، وعلى قرى أخرى تقع على الشريط الحدودي بين إقليمي تيغراي وأمهرة.

وذكر البيان أن مقاتلي الجبهة قتلوا وجرحوا المئات من جنود الجيش الإثيوبي ومليشيا أمهرة واستولوا على مئات القطع العسكرية والأسلحة الخفيفة والثقيلة.

من جهته، أكد مصدر حكومي في إقليم أمهرة للجزيرة انسحاب الجيش الإثيوبي من تلك البلدات التي كان قد استعادها قبل أيام من أيدي مقاتلي الجبهة.