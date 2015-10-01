إرتريا تودع المناضل والنقابي الكبير آدم إدريس هاسري

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يحتسب المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي عند الله المناضل والنقابي الكبير / آدم إدريس هاسري الذي لبى نداء ربه يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021 في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

الفقيد من قدامى مناضلي الثورة الإرترية ونقابيا بارزًا في صفوف الاتحاد العام لعمال إرتريا، وأفنى عمره كله في خدمة الشعب الإرتري وقضاياه العادلة. كان الفقيد الكبير عضوًا في الأمانة العامة بجبهة الثوابت الوطنية الإرترية، والذي مثل تنظيمه في تأسيس المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في نوفمبر 2011، وأصبح عضوًا في الجهاز التشريعي للمجلس الوطني.

عُرف الفقيد الكبير المناضل هاسري بمواقفه الوطنية الشجاعة. ويشهد زملاؤه في المجلس الوطني الإرتري بأنه كان منافحًا قويًّا عن المجلس الوطني الإرتري وأهدافه وضرورة استمراره كمظلة وطنية جامعة. وكان أخر مرة شاهدت فيها الفقيد لقاء القوى السياسية الإرترية المكونة للمجلس الوطني في مدينة شيري في إقليم تقراي وذلك في أكتوبر 2017.

تغمد الله المناضل الكبير/ آدم إدريس هاسري بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة وزملاء النضال، وعلى رأسهم رئيس وأعضاء قيادة جبهة الثوابت الوطنية الإرترية، الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

نجاش عثمان إبراهيم

رئيس المكتب التنفيذي

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

7 يناير 2021