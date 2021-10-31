ابراهيم علي منتاى في ذمة الله

الاستاذ ابراهيم منتاى

بسم الله الرحمن الرحيم

كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

انتقل الى جوار ربه الاخ العزيز ابراهيم علي عمر ، في يوم الاثنين الموافق ٢٥اكتوبر ٢٠٢١م بدولة الكويت بعد علة مرضية لم تمهله طويلا.



الفقيد اب لاسرة تتكون من خمسة من الابناء والبنات هم: إيمان، محمد، إسراء، الآء وعبد الرحمن، تخرج الفقيد في سبعينيات القرن الماضي من جامعة الكويت كلية الاداب قسم علم النفس، وفور تخرجه توظف في وزارة التربية الكويتية في ادارة الخدمات الاجتماعية , يعتبر الراحل المقيم من مؤسسي فرع الاتحاد العام لطلبة ارتريا في الكويت، وبعد تخرجة ودخوله الحياة العملية ساهم ايضا في تأسيس فرع الاتحاد العام لعمال ارتريا هناك، كانت ادواره ومساهماته في العمل الوطني كبيرة مع زملائه الكرام، وتحضرني بعض الاسماء ممن كانوا معه مثل عبده موسى شايري، صالح ابراهيم (والنازعات) والسيد علي صايغ امد الله في ايامه، فقد كانت علاقاتهم بالمنظمات النظيرة والتي ساهموا من خلالها التعريف بالقضية الارترية في اوساط الجاليات التي كانت في الكويت.

تمتع الراحل المقيم ابو إيمان باخلاق عالية وطبائع حميدة يذكرها كل من عاشرة وعاش معه عن قرب ، ادواره في مساعدة الطلبة الارترين كثيرة جعلها الله في ميزان حسناته، حظي المغفور له ابو ايمان باحترام رؤسائه وزملائه في العمل.

ندعو له بالرحمة والمغفرة ، وانا لله وانا اليه راجعون.

علي محمد صالح شوم

لندن – ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١م