اتساع رقعة المواجهات فى تجراى الى اقليم العفر المجاور

فرجت : وكالات

فى تطور لافت للعمليات العسكرية التى تشنها قوات دفاع تجراى منذ منتصف الشهر الماضى ضد قوات الجيش الفيدرالى الاثيوبى توغلت قوات جبهة التجراى الى اقليم عفر المجاور.

وصرح المتحدث باسم جبهة تحرير تجراى جيتاشو ردا لوكالة فرانس برس ان “العملية كانت محدود جدا” استهدف القوات الخاصة ومقاتلي الميليشيات من اقليم اوروميا الذين كانوا يحتشدون على طول حدود بين اقليم تجراى وعفر.

وقال “لقد اتخذنا هذه الإجراءات لضمان إعادة القوات إلى أوروميا ، وتمكنا من القيام بذلك”.