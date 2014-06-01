اتساع رقعة المواجهات فى تجراى الى اقليم العفر المجاور

مصادر حكومية : عشرة الاف من القوات الخاصة لاقليم اوروميا انضمت الى القوات الفيدراليا للحرب فى تجراى

مصادر حكومية : عشرة الاف من القوات الخاصة لاقليم اوروميا انضمت الى القوات الفيدراليا للحرب فى تجراى

فرجت : وكالات

فى تطور لافت للعمليات العسكرية التى تشنها قوات دفاع تجراى منذ منتصف الشهر الماضى ضد قوات الجيش الفيدرالى الاثيوبى توغلت قوات جبهة التجراى الى اقليم عفر المجاور.

وصرح المتحدث باسم جبهة تحرير تجراى جيتاشو ردا لوكالة فرانس برس ان “العملية كانت محدود جدا” استهدف القوات الخاصة ومقاتلي الميليشيات من اقليم اوروميا الذين كانوا يحتشدون على طول حدود بين اقليم تجراى وعفر.

وقال “لقد اتخذنا هذه الإجراءات لضمان إعادة القوات إلى أوروميا ، وتمكنا من القيام بذلك”.

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نشرت بواسطة في يوليو 18 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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