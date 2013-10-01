اثيوبيا الى اين ؟ تداعيات جديدة للصراع المسلح

اثيوبيا الى اين ؟     تداعيات جديدة للصراع المسلح  في شمال اثيوبيا ومنها احتمال توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب من قبل المنظمات الدولية المختصة

 نشر موقع ال CNN  الاخبارية الامريكية تقرير صحفي لرويترز تحت عنوان :

     مخاوف من ارتكاب  جرائم الحرب في نزاع تجراي  الإثيوبي

   

تقرير رويترز  عرض CNN  ننشر ملخص منه

 الجمعة 13 نوفمبر 2020      أديس أبابا اثيوبيا

قالت الامم المتحدة ان القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وزعماء الشمال المتمرد  يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة مع وجود انباء عن جرائم حرب قد ارتكبت يوم الجمعة وما يمثله كل ذلك من  تداعيات في منطقة القرن المضطرب من افريقيا حيث  أدى الصراع المستمر منذ عشرة أيام في منطقة تجراي إلى مقتل المئات ودفع اللاجئين إلى التدفق على السودان  وأثار مخاوف من أنه قد تورط إرتريا .وتقول منظمة العفو الدولية إن  عمليات القتل الجماعي للمدنيين تجري  في منطقة تجراي الإثيوبية وقد يلحق هذا الضرر أيضًا بسمعة رئيس الوزراء آبي أحمد ، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2018  بسبب عقد سلام مع إرتريا وحصل على استحسان لانفتاحه اقتصاد إثيوبيا وتخفيف نظام سياسي قمعي. وفي هذا الصدد قالت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  “هناك خطر من أن يخرج هذا الوضع عن السيطرة تمامًا ”  مضيفة أن مذبحة المدنيين التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية ستكون بمثابة  جرائم حرب إذا تم تأكيد ارتكابها أحد أطراف النزاع ..

           نشرة الثوابت تصدرها أمانة الاعلام بجبهة الثوابت الوطنية الارترية

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نشرت بواسطة في نوفمبر 17 2020 في صفحة المنبر الحر, خبر وتعليق. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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