اثيوبيا تستعرض قوتها العسكرية أمام سد النهضة

اثيوبيا تستعرض قوتها العسكرية أمام سد النهضة فهل يتخوف الاثيوبيون من احتمال شن هجوم عسكري على السد بعد اعلان ابي احمد رسيما ان اثيوبيا سوف تقوم في ملء السد في الخريف القادم متجاهلا بذلك أي دعوة لتسوية الخلاف مع مصر واخرها الوساطة السودانية؟

استعرض التلفزيون الرسمي الاثيوبي استعراضا عسكريا للجيش الاثيوبي في منطقة سد النهضة الاثيوبية واخذ الاستعراض طابعا احتفاليا كنوع من استعراض العضلات فقد تم عرض الاليات العسكرية والمضادات الجوية وخطابات لقادة عسكريين وبرغم من الدول مشغولة بوباء كرونا بما فيها اثيوبيا بالإضافة الى الصراع الداخلي الاثيوبي الداخلي والانتخابات العامة التي تم تأجيلها والتي ترى المعارضة الاثيوبية ان تأجيل الانتخابات دون اعلان سقف زمني يؤكد على نيه الحكومة في عدم اجرائها اصلا متخذين زريعة وباء كرونا الا ان ابي احمد يؤكد ان قضية السد والدفاع عنه قضية وطنية تتجاوز الخلافات الداخلية ودعوة لتقوية الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية للبلاد فهل هذا الاستعراض العسكري رسالة لمصر وأخرى للداخل الاثيوبي أم ورقة ضغط انتخابية فقط حيث من المعروف ان وباء كرونا لن يدوم طويلا حسب الخبراء وبالتالي المواجهة الانتخابية أمر محتم أم ان هناك أمر يجري لم يعلن عنه للعامة وتتوجس منه الحكومة الاثيوبية دفعها لهذا الاستعراض في زمن كرونا.

نشرة الثوابت تصدرها أمانة الثوابت الوطنية الارترية

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