اثيوبيا … مجموعة مسلحة جديدة تعلن التمرد وتسعى للانفصال عن اقليم الامهرا

فرجت : مصادر

فى تطور لافت للاحداث العسكرية فى اثيوبيا اعلنت جماعة مسلحة من اثنية القمانط شن هجوم على معسكرات القوات الخاصة الامهرية فى منطقة “شلقا ” غرب مدينة غوندر .

وقالت الجماعة انها تناضل من اجل حق تقريرالمصير لقومية ” القمانط ” المضطهدة من قبل السلطات المحلية فى اقليم الامهرا .

ومن جانب اخر اتهم رئيس حكومة اقليم الامهرا اجانيو تشاجر جبهة تحرير تجراى بتزوبد ” الارهابين” من قومية القمانط بالسلاح والتدريب .

وقال اجانيو تشاجر ان القوات الخاصة الامهرية صدت هجوم ” الجماعة الارهابية ” فى منطقتى قوارا وشنفا بالقرب من مدينة المتمة على الحدود السودانية.

وكان تقرير حكومى سودانى قد رصد فى شهر يوليو الماضى عبور ثلاثة الاف ينحدرون من اثنية القمانط الى السودان هربا من المليشيات الموالية لحكومة اقليم الامهرا .

قومية القمانط هى اقلية مضطهدة فى شمال غرب غوندر فى اقليم الامهرا تطالب باحقيتها فى اراضى واسعة فى الاقليم وتمثيل سياسى يناسب حجمها على المستوى المحلى والفيدرالى.