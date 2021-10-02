احتفالات ” اريشا ” فى اديس ابابا تتحول إلى مظاهرة ضد ابى احمد
فرجت : وكالات
تحولت احتفالات سنوية تقيمها قومية الأورومو في أديس أبابا صباح اليوم إلى احتجاجات ضد رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد وفق ما ذكرت صحيفة اديس استاند.
وقالت الصحيفة ان محيط ” ميدان مسقل ” وسط العاصمة الاثيوبية شهد تواجدا امنيا مكثفاً.
ووفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة فى صفحات التواصل الاجتماعى فقد هتف المحتجون بشعارات منها: “يسقط ابى احمد”و” ابى احمد ارهابى ” و”ابى احمد قاتل ” و”الحرية لجوهر محمد وبيكيلي جيربا ” كما رددوا شعارات مؤيدة لرئيس جيش تحرير اوروميا المعارض جال مارو .
اليوم هو أول يوم من الاحتفال بعيد “اريشا ” الذى يستمر لمدة يومين فى اديس اباب وفي مدينة بيشفتو(47 كم جنوب اديس ابابا) ، وسينتقل الاحتفال إلى بيشفتو لاداء الطقوس النهائية في بحيرة حورا صباح الغد.
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