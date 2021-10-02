احتفالات ” اريشا ” فى اديس ابابا تتحول إلى مظاهرة ضد ابى احمد

فرجت : وكالات

تحولت احتفالات سنوية تقيمها قومية الأورومو في أديس أبابا صباح اليوم إلى احتجاجات ضد رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد وفق ما ذكرت صحيفة اديس استاند.

وقالت الصحيفة ان محيط ” ميدان مسقل ” وسط العاصمة الاثيوبية شهد تواجدا امنيا مكثفاً.

ووفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة فى صفحات التواصل الاجتماعى فقد هتف المحتجون بشعارات منها: “يسقط ابى احمد”و” ابى احمد ارهابى ” و”ابى احمد قاتل ” و”الحرية لجوهر محمد وبيكيلي جيربا ” كما رددوا شعارات مؤيدة لرئيس جيش تحرير اوروميا المعارض جال مارو .

اليوم هو أول يوم من الاحتفال بعيد “اريشا ” الذى يستمر لمدة يومين فى اديس اباب وفي مدينة بيشفتو(47 كم جنوب اديس ابابا) ، وسينتقل الاحتفال إلى بيشفتو لاداء الطقوس النهائية في بحيرة حورا صباح الغد.

The Oromo celebrations in Addis Ababa this morning turned into a protest against Colonel Abiy, demanding the release of Jawar Mohamed, Bekele Gerbe & all #Oromo prisoners.



This morning in Addis Ababa, there is a down town Abiy in Addis Ababa #Ethiopia pic.twitter.com/zZi4RMCXMF — Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) October 2, 2021