احتفالات ” اريشا ” فى اديس ابابا تتحول إلى مظاهرة ضد ابى احمد

فرجت : وكالات

تحولت احتفالات سنوية تقيمها قومية الأورومو في أديس أبابا صباح اليوم إلى احتجاجات ضد رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد وفق ما ذكرت صحيفة اديس استاند.

وقالت الصحيفة ان محيط ” ميدان مسقل ” وسط العاصمة الاثيوبية شهد تواجدا امنيا مكثفاً.

ووفقاً لمقاطع الفيديو المنشورة فى صفحات التواصل الاجتماعى فقد هتف المحتجون بشعارات منها: “يسقط ابى احمد”و” ابى احمد ارهابى ” و”ابى احمد قاتل ” و”الحرية لجوهر محمد وبيكيلي جيربا ” كما رددوا شعارات مؤيدة لرئيس جيش تحرير اوروميا المعارض جال مارو .

اليوم هو أول يوم من الاحتفال بعيد “اريشا ” الذى يستمر لمدة يومين فى اديس اباب وفي مدينة بيشفتو(47 كم جنوب اديس ابابا) ، وسينتقل الاحتفال إلى بيشفتو لاداء الطقوس النهائية في بحيرة حورا صباح الغد.

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نشرت بواسطة في أكتوبر 2 2021 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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