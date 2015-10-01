اختطاف شقيقة قيتاجو ردا من محل اقامتها في اديس أبابا.

فرجت

ذكرت مصادر اعلامية عن اختطاف ” قنت ردا كحساى” الاخت الصغرى لقيتاجو ردا المتحدث الرسمي لحكومة وجيش دفاع تقراى ، وذلك من محل اقامتها في أديس ابابا.

وذكرت المصادر الاعلامية ان ثمانية مسلحون اقتحموا محل اقامتها في تمام الساعة السادسة صباحا هذا اليوم.

ولم توضح هذه المصادر هوية المسلحين الثمانية ، كما انها ذكرت ان قنت ردا ليس لها اي دور سياسي يذكر وان عملية الاختطاف ما هي الا انتقام من اخيها الذي يتمتع بدور قيادي كبير وفي توجيه الحرب الدائرة في اقليم التقراي.