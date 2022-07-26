اختفاء خمسة رياضيين ارتريين من المشاركين في بطولة العالم لالعاب القوى

نقلا عن موقع كفال

، أوريغون – أفادت السلطات في يوجين أن خمسة أعضاء من

الفريق الذي شارك في بطولة العالم لالعاب القوى قد تم الإبلاغ عن اختفائهم من مقر اقامتهم.

تلقت إدارة شرطة جامعة أوريغون في يوم ٢٤ يوليو الحالي تقريرًا عن اختفاء خمسة اشخاص كانوا يقيمون مؤقتًا في سكن جامعي متعاقد عليه لاستخدامه خلال بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون 22.

وقالت الإدارة إن الأفراد كانوا جميعًا أعضاء في فريق سباقات المضمار الإريتري في البطولة وشوهدوا آخر مرة مساء يوم 23 يوليو / تموز.

كان أربعة من الأفراد من الرياضيين المتنافسين وكان أحدهم مدربًا.

هم :

أندي فيلمون ، العمر 24

هابتوم صموئيل كيليتا ، العمر 18

بيرهي أسجدوم نيجوس ، العمر 44

مرحاوي مبراهتو تويلديبرهان ، العمر 18

يماني تكلاهيم هيلسيلاسي ، 24 سنة

وقالت الشرطة في بيان لها ” لا يوجد دليل على وجود جريمة أو ما يشير إلى أن الأفراد لم يتركوا أماكن إقامتهم بمحض إرادتهم.

المصدر الاصلي:

https://kval.com/news/local/5-members-of-eritrea-track-and-field-team-reported-missing-in-eugene-world-athletics-championships-oregon22