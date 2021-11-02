ادارة العاصمة الاثيوبية تدعوا المواطنين الاستعداد للدفاع عنها.

فرجت عن رويترز

الصورة: سيمون داوسون / بلومبيرج / جيتي إيمجز

طلبت السلطات في العاصمة الاثيوبية اليوم الثلاثاء بالاستعداد للدفاع عن المدينة وأحيائها وذلك فيما يعتقد ان سقوط العاصمة اصبح مسألة وقت . وطلبت سلطات المدينة من المواطنين تسجيل اسلحتهم الشخصية لدى ادارة المدينة وقد تم اذاعة هذا البيان عبر وكالة الانباء الاثيوبية

وذكر البيان ان حملات تفتيش ومداهمة المنازل تجري على قدم وساق للبحث عن مثيري المشاكل، ودعى البيان المواطنين لحراسة أحيائهم والاماكن العامة القريبة من مناطق سكنهم.

وطلب البيان من المواطنين الذيملكون اسلحة باستخدامها في حماية احيائهم وان كانو غير قادرين على استخدامها فعليهم اعطائها الى اقربائهم أو اصدقائهم.

تأتي هذه الدعوات بعد التقدم الحثيث لقوات دفاع تجراى واصدقائها من الأرومو بالاستيلاء على المدن الرئيسية واحدة تلو الأخرى.

وبرغم ان الحياة تبدو طبيعية في العاصمة الاثيوبية الا ان هنالك اقبال شديد على شراء المؤن والاغذية في السوق.