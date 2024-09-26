ارتريا، مصر والصومال لقاء على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك.

وزراء خارجية ارتريا مصر والصومال لقاء على هامش الجميعة للأمم المتحدة.

نيويورك – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه من الصومال وإريتريا أحمد معلم فقي وعثمان صالح على التوالي، في اجتماع ثلاثي على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلف بأن الاجتماع أكد على التنسيق رفيع المستوى والإرادة السياسية للدول الثلاث لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، كما أكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، مستفيدين من روابط الأخوة والصداقة القوية بين شعوبهم وحكوماتهم، فضلاً عن تقارب وجهات النظر والمواقف.

ويأتي هذا اللقاء الثلاثي بعد زيارة وزير الخارجية المصري عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل في اول هذا الشهر والتقوا مع رئيس النظام الإرتري واتفق الجانبان خلال لقائهما على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسساته الوطنية. كما أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. ويأتي هذا اللقاء ايضا بعد تصريح وزارة الخارجية الصومالية الذي تتهم فيه اثيوبيا بشحن أسلحة إلى بنتو لاند ودعت حلفائها في المنطقة لأدانتها.

وخلال اللقاء، سلم كامل وعبد العاطي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس أفورقي، تركزت على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية والأمنية الإقليمية.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...

مرتبط