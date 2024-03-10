ارتريا تفرج عن 46 سجينا من التجراى

فرجت عن الــ أديس استاندرد 14 ابريل 2024

أطلقت إريتريا يوم أمس سراح 46 شخصًا من أصل تيغراي كانوا محتجزين في السجن لمدة لا تقل عن شهرين إلى أكثر من عام. وبحسب مسؤولاقليمي ذكر ان الافراد المطلق سراحهم تم القبض على الغالبية منهم من منطقة تاحتاي أديابو، الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية من منطقة تيغراي.

وفي مقابلة مع ( أديس ستاندرد) ، كشف مبراهتو جيزائي، رئيس السلام والأمن في منطقة تاحتاي أديابو، أن هؤلاء الأفراد كانوا محتجزين في سجن بارنتوالذي يقع داخل اقليم قاش بركة، بغرب ارتريا..

وأوضح مبراهتو أن المعتقلين الذين أطلق سراحهم أمس تعرضوا في البداية للاختطاف قبل أن يتم احتجازهم لاحقا في إريتريا. تشترك منطقة تاحتاي أديابو في الحدود الشمالية مع إريتريا.

وتشير التقارير إلى أن اختطاف الأفراد من مناطق داخل تيغراي الخاضعة لسيطرة القوات الإريترية قد تصاعد على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية

في ديسمبر 2013 ، أفادت أديس ستاندرد عن اختطاف القوات الإريترية 26 فردًا من جولوميكيدا، وهي منطقة تقع في منطقة تيغراي الشرقية.

وأشار المسؤولون الإقليميون إلى أن بلدة زالامبيسا وستة مناطق أخرى في منطقة جولوميكيدا تقع في الغالب تحت سيطرة القوات الإريترية. ونتج ذلك من تداعيات من اندلاع الصراع في إقليم تيغراي في نوفمبر 2020.

في الأسبوع الماضي قام وفد تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال بزيارة إلى منطقة جوليميكيدا وبلدة زالامبيسا، وتهدف هذه الزيارة، وهي الزيارة الثانية منذ التوقيع على اتفاق بريتوريا، إلى تقييم التقدم المحرز نحو الوفاء بشروط اتفاق بريتوريا وتقييم وضع السكان المحليين المقيمين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإريترية

وقد تم توثيق عمليات اختطاف مماثلة في مناطق مختلفة من منطقة تيغراي على يد القوات الإريترية

في سبتمبر 2023 ، أفاد مسؤولو منطقة إيروب أن القوات الإريترية اختطفت 28 شابًا على

وعقب الحادث، كشف إياسو ميسجينا، رئيس إدارة منطقة إيروب، أن أهالي المختطفين لا يزالون يجهلون مكان وجودهم.

وكشفت إحدى الأمهات، وهي تروي تجربتها لصحيفة أديس ستاندرد ، أن القوات الإريترية أخذت طفلها وإخوتها الآخرين في نوفمبر 2022، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق بريتوريا للسلام.

الأم التي أكدت أن هؤلاء المختطفين هم مدنيون ولا يملكون أي أسلحة وليسوا من الميليشيات، أشارت أيضاً إلى أنه تم اختطاف ستة شبان آخرين من قريتها خلال أسبوع. في 18 يناير 2023 ، ظهرت أيضًا تقارير إضافية توضح بالتفصيل اختطاف القوات الإريترية 10 شبان من جور إنداغابير، وهو موقع بالقرب من مدينة أكسوم، على بعد 107 كيلومترات من العاصمة الإقليمية مقيلي