ارتريا تقوم بالتعبئة لمواجهة متطلبات الحرب الاهلية في اثيوبيا.

فرجت: وكالات

تصوير سامي سلونين – رويترز

شهدت معظم الاقالم الارترية حملات للمداهمة والتفتيش بحثا عن المراهقين والقصر الذين من المتفترض ان يتواجدوا في معسكرات التجنيد ، او حتى الذين لم يسلموا انفسهم الى السلطات العسكرية بعض اكمال المرحلة الحادي عشر من تعليمهم .

قامت قوات الأمن في العديد من المناطق بمنع الناس من الخروج او التحرك اثناء قيامها بهذه المداهمات للتحقق ممن في قبضتها إذا كانوا معفيين من التجنيد العسكري.

قال شهود عيان إن مجموعات من الشباب كانوا يزرفون الدموع وهم يودعون أقاربهم.

وقالت مصادر لبي بي سي إن الكثيرين في العاصمة أسمرة ممن هم من جنود الاحتياط أو من الجنود الخدمة الذين كانو يقضون اجازاتهم تلقوا إخطارًا يوم الخميس الماضي وانتقلوا إلى الحدود مع منطقة تيغراي الإثيوبية في غضون ساعات.

وقالوا إنه تم استدعاء جنود الاحتياط حتى سن 55.

لدى إريتريا خدمة عسكرية إلزامية منذ عقود ، والتي تم انتقاها من قبل جميع المنظات الحقوقية الدولية ، لكن يرى المحللون إن التعبئة الأخيرة مرتبطة بالحرب الأهلية في شمال إثيوبيا – وهو صراع اندلع مؤخرًا مرة أخرى بعد خمسة أشهر من الهدنة واحتمالات فرص للسلام.

وقال شهود لبي بي سي نيوز تيغرينيا ، إن إخطارات التعبئة وزعت يوم الخميس في العاصمة ، وثاني أكبر مدينة كرن ، وبلدة تسينى الغربية ومناطق أخرى.

ودعوا جنود الاحتياط إلى إبلاغ مكاتبهم الرئيسية ، مع نصحهم أيضًا بحمل الإمدادات الخاصة بهم ، بما في ذلك البطانيات وحاويات المياه.

وقالت مصادر لبي بي سي إن الأمهات والأطفال والزوجات كانوا يبكون وهم يودعون أبنائهم وآباءهم وإخوانهم وأزواجهم.

وقد تم تحذير أولئك الذين لا يستجيبون للاستدعاء من عواقب وخيمة ، لكن البعض يتجاهلها بحسب ما ورد.

تقاتل إريتريا إلى جانب قوات الحكومة المركزية الإثيوبية منذ اندلاع الحرب الأهلية في تيغراي في أواخر عام 2020.

ووفقًا لمنظمات الإغاثة ، قُتل مئات الآلاف وشرد ملايين آخرون بسبب الحرب وما زال الكثيرون بحاجة ماسة إلى الغذاء.

اتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجنود الإريتريين بارتكاب فظائع في إثيوبيا ، لكن المسؤولين الإريتريين نفوا هذه المزاعم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قوات الدفاع الإريترية وحزب الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة الحاكم ردا على تورطهما في الصراع.

حكم الرئيس إسياس أفورقي إريتريا منذ استقلال البلاد عن إثيوبيا في عام 1993 ، ولكن بين عامي 1998 و 2000 خاض البلدان حربًا وحشية ومكلفة على منطقة حدودية متنازع عليها.

تلا ذلك جمود عسكري دام 20 عامًا حتى أصبح أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في عام 2018. وفازت اتفاقية السلام أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام بعد عام