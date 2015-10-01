ازدواجية الكيل بمكيالين وبيان الاريتريين المعنيين بشأن الحرب الاثيوبية (١-٢)

الخلاف الاثيوبى ورغم تعدد تبريراته من انفاذ القانون من قبل الحكومة والتى يهيمن عليها نفوذ الامهرا.

والى حرب اهلية انتقامية تصل الى مرحله التطهير العرقى من وجهة نظر التجارو.

مقارنه بين طرفى الصراع وبالتحديد الامهرا وتجراى، فان كلاهما يرى قوميته فوق القانون وتبرز السادية المتشبعه بالرغبة الانتقامية من اجل السيطرة الابدية. التاريخ يؤكد ممارسات الامهرا لقرون مضت من حكم الارهاب والاقصاء والاستعباد لبقية القوميات الاثيوبية. وايضا عندما سنحت الفرصه لقومية تجراى فتغلب عليها الطابع الثأري التأمرى والى السيطرة على مقدرات البلد اقتصاديا وامنيا وعسكريا لدرجة انهم كانو يتباهون بتوسع حدودهم من السودان والى البحر الاحمر، والترهيب والمكابرة بالقدرة التدميرية لافضل عده وعتاد لربع مليون مقاتل متمرن وشرس.

تداعيات الحرب الاثيوبية وللاسف ادت الى وجود ضحايا من المدنيين وخصوصا الاطفال والنساء وكبار السن. غير اللجوء بعشرات الالاف الى السودان تحت قهر الامراض الوبائية ونقص الطعام والمياه والمسكن.

وايضا تداعيات الحرب ادت الى انفصام الشخصية لدى قومية محدده فى ارتريا.

ظهر محورين رئيسيين، اولهما بدعم الحكومه الاثيوبية والترحيب بما يحاك ضد دولة ارتريا فى الخفاء، طالما سوف تساهم برفع الحظر عن دولة سعادة الرئيس اسياس افورقي.

انفصام الشخصية الثانية يتمحور بدعم دوله تجراى تجرنيا وهيمنة قومية التجرنيا من انصار الاغازيان وكفايه والمستقبل الواعد وتوابعهم وشيطنتهم حتى الان لمكونات ارتريه وتنظيم الجبهة.