استراليا تبدي قلقها على الغارات الجوية المتكررة على عاصمة اقليم تجراى

وزيرة الخارجية الاسترالية ماريث بين

فرجت : استراليا

أصدرت وزيرة الخارجية الاسترالية السيدة / ماريث بين تصريحا صحفيا تم نشره على موقع الوزارة اليوم عبرت فيه عن قلقها ازاء الغارات الجوية التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية والتي استهدفت عاصمة الاقليم للمرة الثانية مع احتمال تصاعد الوضع لتشمل الغارات مناطق حيوية أخرى في الاقليم، وقالت الوزيرة في تصريحها :

“تشعر أستراليا بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بضربات جوية على عاصمة تيغراي ، ميقيلي ، وتصاعد الصراع في شمال إثيوبيا. تدين أستراليا القتال الدائر واستخدام العنف الجنسي والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للنزاع ، يستمر تأثيره المدمر على حياة المدنيين.

تدعو أستراليا جميع أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس وإنهاء العنف. يجب أيضًا السماح للوكالات الإنسانية بتقديم الدعم العاجل المنقذ للحياة لملايين الأشخاص المتضررين.

تحث أستراليا الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية على إنهاء الأعمال العدائية على الفور والتوصل إلى حل تفاوضي لشعب إثيوبيا واستقرار البلاد.