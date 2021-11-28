استشهاد عشرات من الجيش السوداني خلال مواجهات شرسة مع قوات اثيوبية واريترية ضخمة

فرجت : السودان الان

أفادت مصادر عسكرية موثوقة، ان المعارك التي وقعت فجر السبت على الشريط الحدودي مع إثيوبيا أدت لاستشهاد 21 من القوات السودانية وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين .

ونقلت صحيفة سودان تربيون عن مصادر عسكرية موثوقة، إن معارك طاحنة دارت شرق منطقة أم ديسا وبركة نورين تجاه مستوطنة مالكامو الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة .

واستخدمت في المعركة المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى 8 ساعات.

وأضافت “المصادر ان المعارك خلفت 21 شهيدًا من الجيش السوداني بينهم ضابط برتبة رائد و ملازم أول بالاضافة الى جرح حوالي 33 آخرين جرى نقلهم الى مستشفى تبارك الله بمحلية القريشة”.

وافادت كذلك بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وسط القوات الاثيوبية.

وقالت المصادر إن القوات الإثيوبية والمليشيات كانت تسندها قوات اريترية تم تجميعها من عدة مناطق وقدر عددها بنحو 6000 مقاتل طبقا للمصادر.