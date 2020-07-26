اسرائيل نعين البدوي : اسماعيل خالدي كسفيرا لها في ارتريا

فرجت – عن الجيروسلم بوست:

تم تعين البدوي من عرب اسرائيل السفير اسماعيل خالدي سفير لها لدى ارتريا. وقد واجه تعينيه بعض الاعتراض من بعض القوى السياسية في اسرائيل اعتراضا يتعلق بنشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يكتب بصورة مكثفة عن عنصرية الدولة العبرية. حيث كتب في عام 2017 داعيا البدو للتمسك بموقفهم وعدم التخلي عن اراضيهم حتى لو دفعهم ذلك الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية.

بدا خالدي عمله في الخارجية الاسرائيلية مستشار لوزير الخارجية أفيغور ليبرمان، كما عمل في مواقع ذات حساسية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حيث أوكلت اليه مهمة مواجهة ” حملة مقائعة اسرائيل “.

خالي حاصل عاى شهادة البكالريوس في العلوم من جامعة حيفا وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة تل ابيب ، كما اصدر كتابا عبارة عن سيرة ذاتية بعنوان ” رحلة راعي : قصة أول بدوي دبلوماسي لاسرائيل “.

يأتي تعيين خالدي في ظروف تشهد فيها المنطقة حالة من التجذابات الاقليمية واوضاع داخلية غير مستقرة في كل من اثيوبيا والسودان وتوترات

بين مصر واثيوبيا بشأن سد النهضة ، كما تشهد ارتريا ظروف مجاعة ماحقة تهدد جزء كبير من السكان بالفناء.