اشتباكات ” اشتوتغارت” : اعتقال اكثر من مئتي متظاهر وجرح اكثر من عشرين شرطيًا.

كتبت روث كمرفورد عن البي بي سي

تم القبض على أكثر من 200 من مؤيدي المعارضة الإريترية في ألمانيا بعد اشتباكهم مع الشرطة.

اندلع العنف حيث كان من المقرر أن يبدأ مهرجان ثقافي إريتري في مدينة شتوتغارت يوم السبت.

تم تنظيم المهرجان من قبل أنصار النظام الإريتري الموالين للرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

قال نائب مفوض الشرطة إن الشرطة التي تم إرسالها إلى مكان الحادث وجدت نفسها عالقة في “عنف واسع النطاق” بين المجموعتين المتعارضتين.

قال كارستن هوفلر في بيان يوم السبت: “لم يكن مدى العنف أو شدته واضحا مسبقا”.

وأضاف البيان أن الضباط تعرضوا للهجوم بالهراوات والمسامير والقضبان المعدنية والزجاج والحجارة.

تم إدخال ستة ضباط إلى المستشفى، بينما تم القبض على 228 شخصا.

أدان المسؤولون في المدينة العنف.

وقال عمدة شتوتغارت فرانك نوبر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية dpa: “يجب أن نتخذ إجراءات حاسمة ضد نقل الصراعات من دول أخرى على الأراضي الألمانية”.

تمثل هذه المواجهات جزء من سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة المماثلة التي شهدتها بعض المدن الاوروبية والامريكية واسرائيل.

إريتريا، واحدة من أفقر البلدان في أفريقيا، هي دولة ذات حزب واحد قمعي وعسكري للغاية. تقدر الأمم المتحدة أن مئات الآلاف من الإريتريين قد فروا من البلاد بسبب سياساته التعسفية.

صنفت منظمة مراسلون بلا حدود إريتريا على أنها تتمتع بأسوأ حرية صحافة عامة في العالم، حتى أقل من كوريا الشمالية، حيث تسيطر الحكومة بشدة على جميع المنشورات والوصول.

في أغسطس، اندلع احتجاج بعد حدث ثقافي في ستوكهولم، السويد، حيث أصيب أكثر من 50 شخصا وأضرمت النيران في خيام المهرجانات والأكشاك.

في يوليو، استخدمت الشرطة الألمانية الهراوات ورذاذ الفلفل لقمع الحشود التي تستهدف مهرجانا موسيقيا إريريا بعد أن وصف مؤيدو المعارضة الحدث بأنه “تمرين في دعاية الحكومة الإريترية”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لتسرحيل طالبي اللجوء الإريتريين المتورطين في أعمال الشغب في تل أبيب.

استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل صاعقة وغاز مسيل للدموع ورصاصات الإسفنجية ضد مئات من معارضي النظام الإريتري في 3 سبتمبر، بعد مهرجان ثقافي.

في الشهر الماضي، تم إلغاء مهرجان ثقافي إرهاريتري لمدة ثلاثة أيام في تورونتو، كندا، بعد اشتباك مؤيدي ومعارضي النظام الإريتري.