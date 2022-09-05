اشتباكات امام سفارة النظام الارتري بلندن والشرطة البريطانية تعتقل بعض المشاركين

فرجت عن الديلي ميل البريطانية.

اشتباكات امام سفارة هقدف بلندن : الصورة الديلي ميل البريطانية.

اشتبكت تظاهرة معارضة للنظام الارتري مع الشرطة البريطانية وافراد مؤيدين للنظام الحاكم في اسمرا مما اسفرت الاحداث من اعتقال الشرطة البريطانية لبعض المشاركين الذين تسببوا في تعطيل حركة المرور والاخلال بالنظام العام، حيث استخدم الطرفان العصي والقضبان الحديدية في مهاجمة بعضهما البعض.

التظاهرة التي تم الاعلان عنها عبر تغريدة للصحفي البريطاني والمتخصص في شأن القرن الافريقي مارتن بلاوت لم تكن تحمل شعارات كثيرة . برغم ان هتافات المتظاهرين عبرت عن الافراج عن سجناء الرأى في ارتريا والمطالبة باصلاحات ديمقراطية.

ويتوقع المراقبون ان تكون مشاركة النظام الارتري الاخيرة في الحرب الاهلية الاثيوبية سببا وراء التظاهرة خاصة وان الدعوة جاءت عبر تغريدة الصحفي البريطاني الذي اعلن صراحة في وقت سابق وقوفه مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي ، كما كان لأمانئيل أسنا ظهورا وضحا عبر كل الصورة.