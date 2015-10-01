اعتقالات بالجملة لموظفي وعمال ميناء مصوع.!

فرجت

ذكرت جبهة الثوابت في نشرتها اليومية ان مصادر لها اكدت ان نظام افورقي الدكتاتوري قام بحملة اعتقالات لعدد كبير من موظفي وعمال ميناء مصوع الميناء التجاري الرئيسي لإرتريا الشهر الماضي وهذا وقد عزت هذه المصادر المقربة من النظام ان اسباب الاعتقالات جاءت بسبب الفساد المالي والإداري ولكن مصادر أخرى تقول ان الاسباب الحقيقة هي ان نظام افورقي الدكتاتوري بصدد تسليم ادارة الميناء الى السلطات الاثيوبية وان شركة دبي العالمية التي كانت قد تولت عمليات الصيانة وتحديث الميناء نيابة عن الادارة الاثيوبية هي من وصى بضرورة تغيير العمالة الارترية بأخرى تحت اشرافها وهذا من المعلوم ان نظام افورقي كان قد وقع اتفاقية سلام مع اثيوبيا قبل عامين وبموجب ذلك وقع الطرفان في اسمرا اتفاقية تؤل بموجبها ادارة مينائي عصب ومصوع الى اثيوبيا دون الرجوع الى الشعب الارتري مما دفع الادارة الاثيوبية الى الاستعانة بشركة دبي للموانئ المعروفه لتقوم بعمليات الصيانة وتحديث ميناء مصوع وهذا وقد كان ابي احمد قد ذكر في أحدى لقاءاته ان الموانئ الارترية بحالة يرثى لها ولا تصلح للاستخدام في ضعها الحالي وتحتاج الى تحديث وصيانة شاملة.