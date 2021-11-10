اعتقال افراد اسرة وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية المستقيلة فلسان عبد الله

فرجت : مصادر

اعتقلت السلطات الامنية الاثيوبية افراد اسرة وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية السابقة فلسان عبد الله أحم فى مدينة جيجقا الاثيوبية .

فلسان عبد الله هي أول مسؤولة فدرالية أقرّت بحصول عمليات اغتصاب خلال الحرب في منطقة تيغراي.

وقدمت فلسان استقالتها يوم 27 سبتمبر 2021 في بيان من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وغردت فلسان عبر حسابها الرسمي على تويتر صباح اليوم قائلة ” لقد علمت للتو ان والدى تم احتجازهما ويخضعان حاليا للاستجواب من قبل قوات الامن الاثيوبية فى جيقجقا . لماذا ؟

I’ve just learned my parents have been detained and are currently under interrogation by #Ethiopian security forces in Jigijiga. WHY? — Filsan A Ahmed 🇪🇹 (@1_filsan) November 9, 2021