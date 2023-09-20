اعتقال ثلاثة ارتريين في اسرائيل بتهمة التخطيط لمهاجمة شخص آخر

اسرائيل مصادر:

في تطور جديد وسط المهاجرين الارتريين في اسرائيل اعتقلت السلطات الاسرائيلية ثلاثة ارتريين بتهمة التخطيط لمهاجمة شخص آخر ، تتراوح اعمار الاشخاص الثلاثة بين الثلاثين والخمسين عامًا.

وقد تم افتضاح امر الخطة عندما قامت السلطات الامنية باختراق حسابات الواتسآب للفرقاء الارتريين حيث تم وضع الخطة في واحدة من هذه المجاميع حيث تم وضع تفاصيل الخطة ووضع صورة الشخص المراد مهاجمته.

وقد داهمت الشرطة الاسرائيلية الثلاثة افراد في مكان سكنهم في ” أشدود”، وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائلية ” ان الشرطة مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات وكافة الوسائل المشروعة لافشال مخططات الفرقاء الارتريين خاصة بعد الاحداث الدامية التي شهدتها ” ” نتانيا” حيث تم جرح ١ ١ شخصًا ووفاة واحد في المواجهات التي شهدتها ليلة السبت الماضي.