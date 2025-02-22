افتتاح ملتقى لم الشمل الارتري في ملبورن

رئيس المجلس الوطني : الاصطفاف الشامل شرط الانتصار

ان المقاومة الوطنية مدعوة أكثر من أى وقت مضى للوقوف مع الذات

فرجت ملبورن أستراليا

تم افتتاح ملتقى مبادرة لم الشمل الارتري في مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا بشرق استراليا بحضور كثيف من الارتريين المقيمين في استراليا وحضور مقدر من الخارج عبر منصة الزوم يمثلون قوى العمل المدني وممثلي التنظيمات السياسية والنشطاء والاعلاميين وبحضور ضيف شرف متمثل في شخص الدكتور نجاش عثمان رئيس المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي.

وتمت تلاوة الكلمات من قبل اللجنة المشرفة وشخصيات من قوى العمل المدني والاعلامي في المدينة وكلمة رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة الاستاذ علي عزيزي الذي اسهب في شرح المبادرة وتطرق الى مراميها وأهدافها المرجوة المتمثلة في ضرورة مركزية المقاومة الارترية.

وكانت الكلمة الأخيرة للدكتوور نجاش عثمان رئيس المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي الذي أثنى على قوى المقاومة بقارة استراليا وشرف الدعوة وحفاوة الترحيب الذي وجده في الولايات الثلاثة الذي تشرف بزيارتها مما ترك أثرا في نفسه وتعرف على شخوص يعتز بمعرفتها. كما قدم عميق شكره الى صاحب المبادرة الاستاذ عبد الرحيم خليفة محمود صاحب الاثر الكبير في االمبادرات المجتمعية في المهجر وصاحب الرسالة السامية في مجال التعليم منذ السنينيات والقريب جدا من معترك العمل السياسي منذ نشاته.

وقال رئيس المجلس موضحا أهمية المبادرة وانعقاد الملتقى ” ان الملتقى ينعقد في وقت نحن في أمس الحاجة فيه الى استكمال استحقاق الماضي والمستقبل، كما انه ينعقد في ظرف بالغ الدقة والخطورة تمر بها ارتريا و منطقتنا حيث أصبحت المنطقة تمنطقة توترات وحروب وأزمات ، ولادركنا لهذا الامر فاننا مدعوون أكثر من اى وقت مضى الى ترتيب بيتنا الداخلي وتمتين وحدة قوى المقاومة الوطنية .

وناشد اللجنة المنظمة لهذه المبادرة للتعاون والتنسيق مع قوى أخرى تطرح مبادرات مماثلة لتمتين الجهود وتوحيدها ، وتمنى للمبادرة النجاح وللقائمين عليها بالتوفيق وأضاف اننا سوف نستصحب هذه التجربة ونحن علىاعتاب المؤتمر القادم للمجلس الوطني.

في ختام حفل الافتتاح تمت تقديم شهادات تقدير الى كل من رئيس المجلس الوطني الدكتور نجاش عثمان والاستاذ عبد الرحيم خليفة محمود.

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