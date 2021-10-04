اقليم الصومال الاثيوبى يسحب قواته من جبهة القتال فى تجراى

فرجت: وكالات

اكد تقرير لخدمة البى بى سى باللغة الصومالية ان السلطات فى اقليم الصومال الاثيوبى استدعت القوات الخاصة للاقليم الصومالى والتى تقاتل الى جانب الجيش الفيدرالى الاثيوبى ضد قوات دفاع تجراى الى معسكراتهم فى اقليم الصومال الاثيوبى من دون ذكر الاسباب.

وكانت مصادر اعلامية قد اشارت فى وقت سابق الى وصول الدفعة الاولى من الجنود المنسحبين مساء يوم امس الاحد الى مدينة جقجقا عاصمة إقليم الصومال الإثيوبي.

وشهدت العلاقات بين حكومة اقليم الصومال ورئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد توترا خلال الاشهر الاخيرة .

واتهمت تقارير صحفية مقربة من السلطات فى اقليم الصومال وسائل الاعلام التى تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية الاثيوبية بتجاهل كافة انشطة الهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة اقليم الصومال التى يراسها مصطفى محمد عمر .

واتهمت التقارير نفسها حكومة ابى احمد وحكام اقليم الامهرا بالنحياز الى اقليم العفر فى الصراع الحدودى بين اقليمى العفر والصومال.

ورصد المراقبون مؤخرا توجه حكومة اقليم الصومال الى وسائل اعلام خارجية فى نشر اخبار ما يتعلق بالنزاع الحدودى مع اقليم العفر المجاور.

وكانت وزيرة شؤون المرأة الإثيوبية (فلسان عبد الله أحم) التى تنتمى الى اقليم الصومال الاثيوبى قد قدمت استقالتها من الحكومة الاثيوبية الشهر الماضى من دون تحديد الأسباب التي دفعتها إلى ذلك .

Warar ay BBC-du heshay ayaa u xaqiijiyey in ciidamadii ay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya u dirtay gobolka Tigray ayaa ku soo noqonayaa deegaankooda. Weriye Ismaaciil Buurgaabo ayaa ka warramaya. pic.twitter.com/MWmjIrPKTm — BBC News Somali (@BBCSomali) October 2, 2021