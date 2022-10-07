الأطراف الاثيوبية تستجيب لدعوات السلام بوساطة افريقية.

فرجت: نقلا عن صوت أمريكا

أديس أبابا، اثيوبيا –

جانب من اسرى الحرب

قد تشهد الحرب الأهلية التي دامت ما يقرب من عامين بين إثيوبيا وقوات تيغراى محادثات سلام أخيرًا بعد أن اتفق الجانبان على إجراء حوار بوساطة الاتحاد الأفريقي في جنوب إفريقيا في نهاية هذا الأسبوع. وتأتي المحادثات بعد سلسلة من الغارات الجوية في تيغراي ، بما في ذلك يوم الثلاثاء الماض الذي وصفه عمال الإغاثة إنه قتل أكثر من 50 شخصًا عندما ضربت مدرسة لإيواء النازحين من الحرب.

كانت هناك تقارير عن قتال عنيف منذ استئناف الأعمال العدائية في أواخر أغسطس بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في البلاد ، مع مقتل العشرات من المدنيين في الضربات الجوية.

شهدت هذه الجولة الأخيرة من القتال أيضًا تجديد إريتريا مشاركتها في الصراع إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي ، حيث قالت قيادة تيغراي إن إريتريا شنت هجومًا “واسع النطاق” على شمال تيغراي.

الآن ، تقول كل من سلطات تيغراي والحكومة الفيدرالية إنهما على استعداد لحضور محادثات السلام في نهاية هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وذكرت مفوضية الاتحاد الافريقي ان المحادثات سيقودها المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي اولوسيجون اوباسانجو ويدعمه نائب رئيس جنوب افريقيا السابق فومزيل ملامبو نجوكا والرئيس الكيني السابق اوهورو كينياتا.

ومع ذلك ، طلبت قيادة تيغراي مزيدًا من المعلومات بشأن هيكل المحادثات قبل حضورها.

لطالما انتقدوا دور أوباسانجو كوسيط ، معتبرين إياه مقربًا من رئيس الوزراء الإثيوبي ، وأصروا على مشاركة المسؤولين الدوليين في مناقشات وقف إطلاق النار بصفتهم “مراقبين” و “ضامنين”.

قال أحمد سليمان ، الباحث في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن ، إن هناك “أسئلة تتعلق بالمصداقية” معلقة على أوباسانجو كوسيط. لكنه أضاف أن المحادثات يمكن أن تؤدي إلى انفراج.

وقال: “إذا استمرت هذه المحادثات في اليومين المقبلين ، فستكون أول محادثات رسمية مباشرة وجهاً لوجه بين أطراف النزاع”. وفي هذا الصدد ، هناك فرصة كبيرة لإعادة ضبط هذه الوساطة ومحاولة بناء بعض الثقة. ما إذا كان يتم اغتنام الفرصة ، بالطبع ، هو أمر مختلف تمامًا. لقد رأينا أن الجهود السابقة لم تكن ناجحة ، لكنني أعتقد أن ما يجب أن يكون واضحًا هو جدية الشركاء الأفارقة [و] المجتمع الدولي لحل هذا الصراع “.

وأصرت قيادة تيغراي على أربعة مطالب كجزء من أي اتفاق لإنهاء القتال. هذه هي: وصول المساعدات الإنسانية “غير المقيدة” إلى تيغراي ؛ انسحاب القوات الارترية. استعادة خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية لتيغراي ؛ وعودة الأراضي المفقودة في الصراع.

وانهارت جولة سابقة من المحادثات غير الرسمية التي عقدت في جيبوتي الشهر الماضي دون اتفاق بعد أن فشل مسؤولون اتحاديون في تقديم ضمانات بشأن استعادة خدمات تيغراي التي توقفت منذ أكثر من عام.

وقال سليمان إن محادثات جنوب إفريقيا – إذا تم إجراؤها – لن تحل هذه القضايا ، لكنها يمكن أن تطلق عملية سياسية طويلة المدى تفعل ذلك.