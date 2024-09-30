الإحتفاء بمناسبة الذكرى 63 لانطلاقة ثورة سبتمبر المجيدةَ

قيادة المنظمة تخاطب الحضور





مساء السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 احتفلت رابطة أبناء المنخفضات الارترية بمدينة لندن بحضور أبناء المنخفضات رجالا ونساءا وشباب بالإضافة لحضور أصدقاء الشعب الارتري وثورته حيث شهدت المناسبة حضور عدد مقدر من الأسر السودانية والسورية وهذا ليس بغريب على الشعبين حيث كانوا المأوى والملاذ والدعم للشعب الارتري وثورته.

بدأت أمسية الحفل بأنشودة ارتريا ياجارة البحر من اشعار الفقيد محمد عثمان كجراي عليه الرحمة، أداء الفنان أبوبكر صالح (تقوربا) شاركه الحضور في الأداء والتفاعل وكانت فقرة رائعة وحماسية. تلي ذلك ندوة عامة بمناسبة الذكرى القاها الاستاذ حامد عمر ازاز تحدث فيها عن بدايات جبهة التحرير الارترية ونضالها ضد المستعمر الإثيوبي الغاشم الذي كان يفوقها عددا وعتادا ولكن عزيمة وإرادة رجالها البواسل والتي مكنت الثورة من الاستمرار والكفاح ضد العدو إلى أن تم تحرير البلاد في العام 1991 وخرجت جيوشه مدحورة مهزومة بفضل صمود الشعب الارتري وجنوده البواسل.

كما تطرق الاستاذ حامد ازاز لمعاناة الشعب الارتري في ظل نظام الجبهة الشعبية الذي يمارس الإقصاء والاضطهاد للشعب الإرتري ولم يتمتع بالحرية، والطاغية اسياس وزمرته أكثر قساوة عليه من المستعمر الإثيوبي.

ذكر الاستاذ حامد بأن رابطة أبناء المنخفضات تقدمت بمبادرة العقد الاجتماعي وارسلتها لكل الكيانات السياسية والمدنية لمناقشتها وابداء الاراء حولها لتتطور إلى رؤية لحل َمعضلة الحكم في إرتريا وتقطع الطريق على سياسة الهيمنة والإقصاء من أي مكون من مكونات الوطن. واتمني ان تهتم القوي السياسية بمثل هذه المبادرات والتفاكر حولها من أجل تغيير هذا النظام وبناء نظام قائم على أسس قانونية يساهم في بناء دولة تسع الجميع.

ختام فعاليات الأمسية كان حفلا غنائيا بهيجا تباري فيه الفنانين الشباب في اداء الاغاني الثورية والتراثية تفاعل معها الجمهور وشارك في الغناء ثلاثة من الفنانين الشباب وشابة واعدة استحسن الجمهور ادائها.

لايفوتني هنا الإشادة بالمعرض التراثي الذي زين الأمسية والحافل والجميل وكذلك الأعداد من مجلة الناقوس الثقافية.

اتمني ان تكون مثل هذه المناسبات محفزة لنا للعمل بجهد جماعي من أجل أن نخلص شعبنا ووطننا من قبضة النظام الدكتاتوري وإقامة نظام حكم ديمقراطي لنحتفل بكل مناسباتنا الوطنية والتاريخية داخل الوطن.

علي محمد صالح.

لندن. 30سبتمبر 2024.

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