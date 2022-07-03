الإدارة الصومالية الجديدة تؤكد مقتل جنود صوماليين في إرتريا

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الصومالية عبد الكريم علي كار

فرجت :وكالات

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الصومالية عبد الكريم علي كار ان عدد من الجنود الصومليين قتلوا خلال تدريب عسكرى فى ارتريا .

جاء ذلك عقد احتجاجات واسعة نظمها اباء الجنود المفقودين فى ارتريا .

وقال كار فى مقابلة مع تلفزيون الكيبل الصومالى ان اباء المجندين ابلغوا بوفاتهم وان الذين ما زالوا يبحثون عن احبائهم سيحصلون على تفسير فى اقرب وقت .

ولم يدل كار بمزيد من التفاصيل بشأن الحوادث التى ادت الى مقتلهم .

ونظمت مئات العائلات احتجاجات في عدد من المدن في جميع أنحاء الصومال منذ عام 2020 لحث الحكومة الصومالية السابقة للرئيس محمد عبد الله فرماجو على تقديم تفسير حول مكان وجود أحبائهم المفقودين، لكن تم تجاهل دعواتهم.

وعند تسليم الرئيس الجديد السلطة في الصومال الشهر الماضي، قال فارماجو إن 5000 جندي صومالي أكملوا تدريبهم في إرتريا لكن حكومته لم تستطع إعادتهم إلى ديارهم بسبب معارك على السلطة في البلاد والانتخابات.