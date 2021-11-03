الاحتفال بالثقافة والفنون والتراث: الجالية الارترية بالمملكة المتحدة تشارك

فرجت لندن-2/11/2021 : كتبه علي محمد صالح شوم.

أحد عروض المهرجان

في بادرة نالت اعجاب الجميع اقام الملتقى العربي الافريقي بالمملكة المتحدة يوما ثقافيا مفتوحا بمشاركة عدد من الجاليات العربية والافريقية المقيمة بالعاصمة البريطانية لندن، تحت شعار ( بن وأعياد وطن ). وذلك في يوم الاحد ٣١أكتوبر ٢٠٢١م و الجالية التي شاركت هى: الجالية الارترية ، السودانية ، اليمنية فلسطين والليبية بالاضافة الى بعض الجاليات الافريقية ، تضمنت فقرات اليوم المفتوح معارض تراثية تعكس حضارة وتراث الجاليات المشاركة ، كانت الجالية الارترية في المقدمة وقد نال الجناح الارتري اعجاب الحضور وحظي بمشاهدة كبيرة ، بالاضافة الى الفقرات الفنية التي قدمها الشاب الارتري ابراهيم ( فانوس) وهى الاخرى كانت قمة في الروعة قدم خلالها وصلات غنائية من التراث الارتري كرائعة ادريس ود امير وغيرها بالاضافة الى بعض الوصلات الغنائية اليمنية للراحل ابوبكر سالم بالفقيه واغاني سودانية كرائعة الراحل وردي (ما تخجلي) وغيرها فكان بحق نجم الامسية بالا منازع.

كانت مشاركة الجاليات في اثراء اليوم المفتوح كبيرة عرفت الجاليات بعضها ببعض من خلال الفنون والتراث ، كانت بالحق فرصة ذهبية تتلاقح فيها ثقافاتنا ويتعرف فيها الجيل الجديد خاصة الذين ولدوا في المهجر بتراثهم وثقافتهم ويرتبطوا وجدانيا باوطانهم . تستحق مبادرة الملتقى العربي والافريقي الشكر والتقدير وعلى القائمين عليها وافر التقدير والثناء ، واتمني ان تتكرر مثل هذه المبادرات لخدمة الثقافة والتراث

