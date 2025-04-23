الادارة الامريكية تنوي إغلاق سفارتها في ارتريا

فرجت : وكالات

الصورة من موقع فرانس ٢٤ – فرجت

أبدت وزارة الخارجية الأميركية نيتها لاغلاق سفارتها في عدد من الدول في كل اروبا وأفريقيا بغية تخفيض تكاليف الوزارة في العمل الدبلوماسي والإنساني.

يُعد هذا المقترح جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وخفض ميزانيتها بنسبة 50% تقريبًا، وخفض المساعدات الخارجية الأمريكية بنحو 75%. ومن المرجح أن تُحدث هذه الخطة، التي أثارت قلق صانعي السياسات والدبلوماسيين الأجانب، تغييرًا جذريًا في الوجود الأمريكي في العالم.

وتشمل عمليات الإغلاق المقترحة، الموضحة في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية، بعثات دبلوماسية في مناطق راسخة وأقل شهرة، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا وأوروبا.

ومن بين السفارات المستهدفة بالإغلاق، تلك الموجودة في ليسوتو وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وغامبيا وجنوب السودان. ورغم أن هذه الدول ليست دائمًا في دائرة الضوء العالمية، إلا أنها لعبت دورًا مهمًا في جهود السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية.

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