الاقمار الصناعية ترصد حشود عسكرية في المدن الحدودية في اثيوبيا وارتريا

فرجت : أ.ف.ب – مكسار

أظهرت صورا للاقمار الصناعية قدمتها شركة مكسار تكنولوجيز حشود عسكرية ارترية ضخمة متمركزة في كل من بلدتى شيرارو التجراوية والتي تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الارترية في المعارك الضارية التي تمت منذ 24 أغسطس 2022, وقد تم أخذ الصور في 19 من سبتمبر الحالي والذي يتزامن مع التعبئة العامة التي تم اعلانها من قبل النظام الحاكم في ارتريا.

وتظهر الصور

تُظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Maxar Technologies ما وصفه ماكسار بأنه دبابات قتال ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وبطارية مدافع ميدانية من طراز M-46 في بلدة سيرحا الإريترية ، بالقرب من الحدود ، هذا بجانب الاعداد الهائلة من المشاة المصاحب لهذه الآليات .

واتهمت قوات تيجراي الأسبوع الماضي إريتريا بشن هجوم واسع النطاق على طول الحدود فيما بدا أنه تصعيد للقتال تجدد في أغسطس آب بعد شهور من الهدوء النسبي. وكانت هذه المناطق من المناطق التي شهدت قتالا عنيفا وهروب اعداد هائلة من المدنيين حسب وصف العاملون في مجال الاغاثة.

قال المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي للصحفيين الأسبوع الماضي ، والذي يحاول الضغط على الجانبين – الإثيوبي وتيجراي – لوقف القتال وإجراء محادثات سلام ، إن واشنطن تتعقب تحركات القوات الإريترية عبر الحدود.

قال مايك هامر: “إنهم قلقون للغاية ، ونحن ندين ذلك”. يجب على جميع الأطراف الخارجية الخارجية احترام سلامة أراضي إثيوبيا وتجنب تأجيج الصراع.

لا يزال رئيس النظام الإريتري أسياس أفورقي ، الزعيم الوحيد الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال قبل ثلاثة عقود ، عدوًا لسلطات تيجراي على الرغم من استعادة إثيوبيا وإريتريا العلاقات في عام 2018 بعد حرب حدودية دامية. ولهذا تشعر سلطات تيجراي بالقلق من الاقتراح الذي قدمه مبعوث خاص للاتحاد الأفريقي بأن تكون إريتريا جزءًا من المحادثات لإنهاء الصراع الحالي.