الانتربول يلقي القبض على أحد تجار البشر في كينيا

فرجت: مصادر

اثناء القبض على جون هبتا في نيروبي – الصورة من موقع كهاتونقو

قامت قوات الامن الكينية بالتعاون مع قوات هولندية وبرعاية الانتربول الدولي القاء القبض على جون هبتا ارتري يحمل الجنسية الهولندية .

قام جون بتهريب عشرات الرجال والنساء والأطفال إلى أوروبا. يبلغ جون مالعمر 53 عاما ، وكان مدرجًا على قائمة المطلوبين في هولندا منذ عام 2017. وقد اعتقلته السلطات الكينية في 16 ديسمبر / كانون الأول المنصرم وظل محتجزًا حتى يوم عيد الميلاد عندما تم ترحيله.

وقال مسؤولون إن اعتقاله جزء من عملية منسقة بين السلطات في هولندا وكينيا بدعم من الانتربول الدولي. وقد علم الانتربول عبر مصادره تواجد جون هبتا في نيروبي وذلك في العاشر من ديسمبر المنصرم، وقد أبلغ الانتربول الأمن الكيني بتلك المعلومات.

وأصدر مذكرة الإنتربول الحمراء – أو ما يعرب بحالة تأهب دولية للهروب – في نفس اليوم الذي كان يت فيه الاعداد لتهريب أشخاص الى اروبا باستخدام وثائق هوية مزورة ، مما أدى إلى مراقبة المشتبه به واعتقاله في ضواحي العاصمة الكينية”.