الجالية الارترية في ملبورن الاسترالية تكرم موقع عونا

في خطوة نالت استحسان الحضور اقام الملتقى الثقافي الارتري الاسترالي باستراليا احتفالية لتكريم موقع عونا الاخباري ممثلا في شخص مديره الابن عبدالوهاب جمع حاج، حضر الامسية عدد مقدر من الجالية الارترية المقيمة بمدبنة ملبورن عاصمة ولاية فكتورية الاسترالية، شارك كل من الشاعر والاعلامي احمد شريف ، الاعلامي محمود افندي والكاتب والاعلامي عبدالرزاق كرار واخرين .

امسية عبرت عن تقدير الانسان الارتري للمجهودات الكبيرة التي تبذل من عونا وغيرها من المواقع التي تعكس معانات الانسان الارتري للعالم . بذل الابن عبد الوهاب وزملاءه جهودا جبارة واصبح لموقع عونا مكانة كبيرة وسط الاعلام المقروء والمسموع منذ ان بدأ نشاطه قبل ربع قرن من الزمان.

في تقديرنا ان مثل هذه المبادرات للتكريم تشجع الاخرين لبذل المزيد من الجهود خاصة وان هناك مواقع اعلامية اخرى مثل عدوليس وفرجت والنهضة سماديت وغيرها.

نبارك لعونا ومديرها الهمام التكريم والى مزيد من النجاحات والتقدير كل التقدير للملتقى الثقافي الارتري الاسترالي باستراليا وابناء شعبنا الابي في مدينة ملبورن على هذه المبادرة متمنين ان تحذو بقية الجاليات حذوهم . كما نقترح ان يدعم هذا الموقع العملاق بالتبرعات المادية والعينية والمعنوية ليستمر في اداء رسالته الاعلامية .

التحية لكم مجدداوبارك الله فيكم.

علي محمد صالح شوم

لندن- 19/03/2023