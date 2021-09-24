الجيش الفيدرالى الاثيوبى يفجر جسر “ابنات” لوقف تقدم قوات دفاع تجراى نحو مدينة غوندر

فرجت : مصادر

فجر الجيش الفيدرالى الاثيوبى جسر “امدى ورق -ابنات” الواصل بين بلدة امدى ورق وبلدة ابنات جنوب مدينة غوندر وذلك بعد انسحابه نحو مدينة اديس زمن .

ويصل هذا الجسر بين القرى والبلدات فى شمال ووسط اقليم الامهرا مع مدينة اديس زمن ومع الطريق السريع “بى 22” المودى الى العاصمة التاريخية لاقليم الامهرا غوندر.

تعتبر عملية تفجير جسر “امدى ورق -ابنات” هي الثانية من نوعها من قبل قوات الجيش الفيدرالى الاثيوبى حيث قام فى يوليو الماضى بتفجير جسر سد تكزى لوقف تقدم قوات دفاع تجراى غربا بعد ان تلقى الجيش الفيدرالى الاثيوبى وحلفائه الامهرا هزيمة قاسية داخل اقليم التجراى .

وفى الشهر الماضى قامت قوات دفاع تجراى بإصلاح جسر تكزى بعد سيطرتها على المنطقة المحيطة بالجسر .