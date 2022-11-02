الحرب الاهلية الاثيوبية: اطراف النزاع تتفق على اسكات صوت البنادق

فرجت وكالات

قال المبعوث الافريقي الخاص إن الأطراف المتحاربة في إثيوبيا اتفقت رسميًا على وقف دائم للأعمال العدائية ، مما يعيد الأمل في نهاية وشيكة للحرب المستمرة منذ عامين والتي أدت إلى نزوح الملايين وهددت بزعزعة استقرار قطاع من القارة.

وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو ، في أول إحاطة بشأن محادثات السلام في بريتوريا ، العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا ، إن الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي اتفقتا على “نزع سلاح منظم وسلس ومنسق”.

وفي بيان صدر مساء الأربعاء ، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الاتفاق بأنه “ضخم”. وقال: “التزامنا بالسلام لا يزال ثابتًا والتزامنا بالتعاون من أجل تنفيذ الاتفاقية قوي بنفس القدر”.

وأضاف أبي أنه يريد أن يشكر “الأعضاء الشجعان” لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية و “الشعب الشجاع لهذه الأمة التي صمدت في فترة اختبار صعب “.

أمضى ممثلو الحكومة الإثيوبية وفريق أرسلته جبهة تحرير تيغراي الشعبية ، وهي منظمة سياسية حكمت اقليم تيغراى لعقود ثلاثة ، ما يقرب من 10 أيام معًا في جنوب إفريقيا في أخطر مباحثات حتى الآن لإيجاد حل تفاوضي. للحرب الاهلية الاثيوبية

وانهارت هدنة سابقة في أغسطس آب واشتدت حدة العنف حيث سعى الجانبان لتحقيق النجاح في ساحة المعركة لتقوية موقفهما التفاوضي.

وقال أوباسانجو إن النقاط الرئيسية الأخرى في الاتفاقية الجديدة تشمل استعادة القانون والنظام ، فضلاً عن استعادة الخدمات والوصول دون عوائق إلى الإمدادات الإنسانية.

سينظر العديد من المراقبين إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون نقل الأغذية والأدوية إلى تيغراي على أنها تقدم كبير. لقد عانى سكان تيغراي البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تحت الحصار منذ بداية الحرب ، مع مساعدات إنسانية محدودة.

قالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن الصراع يتسبب في خسائر فادحة للمدنيين ، بينما وصف أنطونيو غوتيريس ، الأمين العام للأمم المتحدة ، “التأثير المدمر للصراع على المدنيين في وضع إنساني مأساوي بالفعل”.

قال رضوان حسين ، كبير مفاوضي حكومة إثيوبيا: “علينا جميعًا الآن احترام هذه الاتفاقية”. وافقه نظيره من جانب التيغراى ، غيتاتشو رضا ، وأشار إلى أنه تم تقديم “تنازلات مؤلمة”. من كلا الجانبين

حدثت تطورات وتراجعات مختلفة في الحرب في كلا الجانبين. كانت هناك معارك دامية وضربات بطائرات بدون طيار وتطهير عرقي مزعوم وسلسلة من الفظائع التي ارتكبها جميع المقاتلين. قال رضوان: “مستوى الدمار هائل”.

السؤال الحاسم هو متى يمكن للمساعدات أن تعود إلى تيغراي ، التي انقطعت اتصالاتها ونقلها إلى حد كبير منذ بدء الصراع. وصف الأطباء نفاد الأدوية الأساسية مثل اللقاحات والأنسولين والأغذية العلاجية ، بينما يموت الناس من أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة والمجاعة. وقال محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن الحكومة الإثيوبية تستخدم “تجويع المدنيين” كسلاح حرب.

قال جراح في المستشفى الرئيسي في المنطقة ، فاسيكا أمديسلاسي ، لخبراء الصحة في حديث على الإنترنت يوم الأربعاء: “لقد عدنا إلى جراحة القرن الثامن عشر”. “إنه مثل سجن في الهواء الطلق.”

العدد الحقيقي للقتلى في النزاع غير معروف ، لكن يمكن أن يقترب من المستويات التي من شأنها أن تجعل الصراع أحد أكثر النزاعات فتكًا في أي مكان في العالم. مع عدم وصول الصحفيين المستقلين والوجود المحدود للعاملين الإنسانيين الدوليين ، فإن البيانات الموثوقة نادرة. يقدر البعض أن مئات الآلاف قد لقوا حتفهم من خلال القتال والحصار. وقدر آخرون العدد بعشرات الآلاف ، بمن فيهم المقاتلون.

وتتهم الحكومة الإثيوبية الجبهة الشعبية لتحرير تيغرايين ، التي لعبت دورًا رائدًا في الائتلاف الحاكم في البلاد حتى عام 2018 ، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة التيغراي على البلاد بأكملها. يتهم زعماء تيغراي رئيس الوزراء الإثيوبي بالحكومة القمعية والتمييز. كلاهما ينفي اتهامات بعضهما البعض.

ولم تشارك إريتريا ، التي قاتلت إلى جانب إثيوبيا المجاورة ، في محادثات السلام ، وهو إغفال قال محللون قد يقوض بشكل خطير احتمالات إنهاء دائم للأعمال العدائية. لطالما اعتبر النظام الاستبدادي الحاكم في إريتريا أن سلطات تيغراي تشكل تهديدًا ولم يرد بعد رسميًا على الاتفاقية.

تم إلقاء اللوم على القوات الإريترية في بعض أسوأ انتهاكات الصراع ، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي ، ووصف شهود أعمال القتل والنهب على أيدي القوات الإريترية حتى أثناء محادثات السلام.

كما تقاتل قوات من منطقة أمهرة المجاورة لإثيوبيا قوات تيغراي ، وهي ليست ممثلة في محادثات السلام أيضًا. وقال تيودروز تيرفي ، رئيس جمعية أمهرة الأمريكية: “لا يمكن توقع أن يلتزم أمهرا بأي نتيجة لعملية المفاوضات التي يعتقدون أنهم مستبعدون منها”.

ساهمت وكالة أسوشيتد برس في هذا التقرير