الحرب فى اثيوبيا : تقرير 02 ديسمبر 2021

صورة للقيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى تم تدولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى

فرجت : متابعات

عاجل : وصول قوات دفاع تجراى وجيش تحرير اروميا على مشارف مدينة دبرى برهان بعد هجوم واسع على قوات ومليشات الامهرا

بيان لقوات تجراى: نستعد للمرحلة الحاسمة ونعيد انتشار قواتنا

قال بيان صادر عن القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى انها قد اتمت استعدادها للمرحلة ” الحاسمة” من الصراع الدائر فى اثيوبيا .

وقال البيان ان قوات دفاع تجراى اجرت بعد التعديلات والتنقلات والانتشار لقواتها داخل اقليمى العفر والامهرا تتناسب مع المرحلة العسكرية الجديدة بحسب البيان .

واكد البيان ان قوات دفاع تجراى على قناعة تامة انه لن يكون هناك سلام واستقرار فى ظل وجود ابى احمد وحلفائه النخب الامهرية التى تسعى لابادة شعب تجراى.

ووصف البيان نشر ابى احمد صور له من جبهة القتال بالمسرحية الهزيلة , واكد على ان هذا النهج الاعلامى سيتسمر فى الايام القادمة .

وكانت قوات دفاع تجراى بداءت انسحابها من منطقة جفرا ولاليبلا دون قتال بحسب شهود عيان .

وافاد شهود لبى بى سى عن انسحاب قوات دفاع تجراى من مدينة لاليبلا يوم امس الاربعاء.

الجدير بالذكر ان القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى ختمت اجتماعها مؤخرا مع الجناح السياسى لجبهة تحرير تجراى فى مقلى .

وقال المتحدث الرسمى باسم حكومة اقليم تجراى غيتاشو ردا فى تغريدة على موقع تويتر : ” أجرت اللجنة المركزية لحكومة تجراي تقييمًا رصينًا للوضع على الأرض واتخذت قرارات بشأن المرحلة التالية من هجومنا الاستراتيجي”.

واضاف ردا : ” نحن لا نسعى وراء العروض الخيالية المعدة للتلفزيون ؛ ولن نقبل بأي شيء أقل من أقصى درجات الأمان لشعبنا. نحن على وشك الانتهاء “.

مصير مجهول لعشرات الالاف من المحتجزين المدنيين من عرقية التجراى فى اثيوبيا

Tigrayans are being abducted & put into internment camps throughout Ethiopia. Tigrayans are held in camps w/o adequate food, water or sanitation facilities. Priests, nuns, staff, children under age of 3 & elderly are not spared!#TigrayMassArrests#TigrayGenoci@AmericanCancer pic.twitter.com/koMlmfNXjA — MeAza Tigray (@HfafMeray) December 1, 2021

– حكومة ابى احمد تنقل المدنيين من عرقية التجراى من جميع انحاء اثيوبيا الى اقليم العفر

– نشر صور معتقليين مدنيين على انهم اعضاء فى قوات دفاع تجراى