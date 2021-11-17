الحرب فى اثيوبيا : تقرير 17 نوفمبر 2021

فرجت : متابعات

بيان للقيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى :

خاضت قوات دفاع تجراى معارك ضارية يومى 13 و14 من شهر نوفمبر الحالى مع القوات الخاصة الامهرية المعززة بالمليشيات من منطقتى غوندر وكوجام على اربعة جبهات قتالية.

مقتل وجرح واسر حوالى 2340 جندى بينهم العقيد لما تادسى وقيادات عسكرية فى “لواء منيليك ” كما تم غنم عدد كبير من المدرعات والاسلحة الثقيلة والخفيفة .

سيطرت قوات دفاع تجراى على مدن وبلدات على طول الطريق ( 21) بين مدينتى ورى ايلو وكانى سلام , كما سيطرت على اتاى وسمبتى فى منطقة اروميا الخاصة .

عمدة مدينة أديس أبابا، السيدة أدانيش أبيبي تروج لانفصال اقليم التجراى عن اثيوبيا



قالت عمدة مدينة أديس أبابا، السيدة أدانيش أبيبي، في لقاء مع التلفزيونى الاثيوبى ان اقليم التجراى له حق الانفصال على اساس الدستور الاثيوبى الذى وضعته جبهة تحرير تجراى على حسب قولها .

وقالت ادانيش ” لماذا يتم تدمير الجيش الاثيوبى؟ … لماذا تفيت اثيوبيا؟ … لماذا التهديد بدخول اديس ابابا ؟ .. اذا ارادوا (التجراى ) الانفصال ليكن ذلك عبر الاستفتاء.”

ويرى المراقبون ان تصريحات السيدة ادانيش حول انفصال اقليم التجراى كانت بتوجيهات من من رئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد , وهى نفس النقاط التى طرحتها الحكومة الاثيوبية لمبعوث الاتحاد الافريقى السيد اوباسانجو اولوسيجون .

الولايات المتحدة وبريطانيا تدعوان رعاياهما مغادرة اثيوبيا فوراً

طلبت الخارجية الأميركية اليوم الاربعاء مجددا من المواطنين الأميركيين الموجودين في إثيوبيا مغادرتها فورا، في ظل المخاوف من اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الاثنين، الأمريكيين الموجودين في إثيوبيا على مغادرة البلاد فورا، مشددا على أنه لن تكون هناك عملية إخلاء عسكرية كما كان الحال بالنسبة لأفغانستان، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن رويترز.

وقالت الخارجية البريطانية لمواطنيها الموجودين في أديس أبابا: «يجب مغادرة إثيوبيا الآن في الوقت الذي لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة، ومن المحتمل أن يصبح من الأصعب كثيرا مغادرة إثيوبيا في الأيام المقبلة، ودعم القنصلية البريطانية محدود جدا عبر أنحاء إثيوبيا».

ادانت الخارجية النرويجية الاعتقالات الجماعية الاخيرة التى استهدفت عرقية التجراى والاورومو بما فى ذلك الاطفال وكبار السن .

Norway condemns the recent mass arrests of Tigrayans & Oromo, including children & older persons, in #Ethiopia The detainees must get access to lawyers without delay.

Urgent need for cessation of hostilities without preconditions & unhindered humanitarian access

-FM @AHuitfeldt pic.twitter.com/lHuKEPqdI3 — Norway MFA (@NorwayMFA) November 16, 2021