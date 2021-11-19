الحرب فى اثيوبيا : تقرير 19 نوفمبر 2021

فرجت : متابعات

انباء عن سيطرة قوات دفاع تجراى على ضواحى مدينة شوا روبيت الشمالية

كينيا : وقف إطلاق النار “ممكن” في إثيوبيا

قالت الوزيرة رايشيل أومامو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور نيروبي: “نحن نؤمن بقدرة إثيوبيا على إيجاد حل لهذه الأزمة.. نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن”.

وكانت مصادر دبلوماسية مقربة من مسؤولين فى تجراى قد اكدت ان الرئيس الكينى أوهورو كينياتا التقى مع مسؤولين من جبهة تحرير تجراى وذلك قبل يوم من زيارته لأديس أبابا.

أكثر مطارات إفريقيا ازدحامًا ليست امنة للطيران

حذرت الولايات المتحدة الطيارين من أن الطائرات فى مطار اديس ابابا يمكن أن “تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية أو نيران أرض جو” مع اقتراب حرب إثيوبيا من العاصمةاديس ابابا.

اعتقال استراليين فى اديس ابابا

أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية أن 20 أستراليًا من اصول التجراي اعتقلوا في أديس أبابا. مكان وجودهم غير معروف.

تضرر اقتصاد جيبوتي بشدة جراءالحرب فى اثيوبيا

وقال وزير المالية الجبوتى إلياس موسى دواله لبي بي سي إنه بسبب الصراع فى اثيوبيا انخفضت التجارة إلى حوالي 20٪ مما كانت عليه.

قوات جيش تحرير اروميا تحقق تقدما فى غرب وشمال شوا

تم تحرير بلدات قدامى وبجى وقندال فى غرب شوا ويواصل التقدم مع قوات دفاع جنوبا فى شمال شوا .

لقطات فيديو من مدينة قدامى فى غرب شوا.