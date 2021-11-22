الحرب فى اثيوبيا : تقرير 22 نوفمبر 2021

فرجت : متابعات

الاف اسرى الحرب الاثيوبيين يتظاهرون فى مقلى

نظم يوم امس “الاحد” اسرى الحرب الاثيوبيين الذين وقعوا فى الاسر خلال الحرب الاثيوبية الدائرة منذ ما يقارب العام مظاهرة فى عاصمة اقليم تجراى .

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس وزراء اثيوبيا ابى احمد كما رفعوا شعارات عديدة تطالب حكومة ابى احمد وقف الحرب فى اثيوبيا وعدم ارسال المدنيين الى جبهات القتال والاهتمام بقضايا الاسرى الاثيوبيين فى تيجراى .

وخلال المظاهرة القى احد الاسرى نيابة عن زملائه اسرى الحرب كلمة اعتذر فيها لشعب تجراى لمشاركتهم فى حرب الابادة التى شنتها ضدهم حكومة ابى احمد بالشراكة مع رئيس النظام الارترى اسياس افورقى .

والقى احد القساوسة التجراويين كلمة روحية تعبر عن الصفح والتسامح وحث الاسرى الى الاستقامة والعدل فى تعاملهم مع الاخرين فور عودتهم الى ديارهم.

كما القت سيدة تجراوية كلمة معبرة نيابة عن ” امهات تجراى ” اشارت فيها الى ما تعرضت له المرأة التجراوية من جرائم قتل واغتصاب على يد الجيش الاثيوبى .

وقالت ” ان شعب تجراى يعرف من هو المسؤل عن تلك الجرئم اما انتم ابناؤنا لا نعاديكم “.

ورفعت فى ختام كلمتها من معنويات الاسرى وتمنت لهم بالتوفيق فى حياتهم المستقبلية .

ترحيل 2000 تجراوى من ارضهم فى غرب تجراى

عبر اليوم اكثر من 2000 تجراوى نهر تكيزى سيرا على الاقدام ووصلوا الى منطقة دبدبيت وسط تجراى بعد ان تم ترحيلهم من مدينة حوميرا من قبل القوات الامهرية المحتلة .

وكانت تقارير اعلامية قد اشارت الى مجزرة جماعية تمت فى منطقة حميرة خلال الاسبوع الماضى, وعزت المصادر المجزرة الى القوات الخاصة والمليشيات الامهرية .

الجدير بالذكر ان الاف من التجارو لا يزالون فى معسكرات الاعتقال فى كبيلى وحوميرا .

المزيد من الدول تدعو رعاياها لمغادرة اثيوبيا

دعت السفارة التركية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا فورًا، في تطور لافت للأزمة التي ارتفعت مؤشراتها بصورة كبيرة.

وفى وقت سابق دعت دول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا واستراليا رعاياها وكوريا الجنوبية إلى مغادرة إثيوبيا.

كما دعت معظم الدول العربية مواطنيها الى مغادرة اثيوبيا .

وأمرت الحكومة الأمريكية السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.