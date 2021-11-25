الحرب فى اثيوبيا : تقرير 25 نوفمبر 2021

مقر حزب الارومو الفيدرالى فى اديس ابابا (المصدر : Seyoum Getu via DW Amharic )

فرجت : متابعات

اعتقال قائد شرطة مدينة دبرى برهان بتهمة التأمر مع قوات دفاع تجراى

قال مكتب السلام والأمن في مدينة دبرى برهان بولاية أمهرة إن قائد شرطة المدينة تاي هابتي جيورجيس ، قد تم اعتقاله للاشتباه في إطلاق سراح أفراد محتجزين بدعوى أنهم يمثلون تهديدات أمنية ولهم صلات بجبهة تحرير تجراى .

ورشحت مصادر اعلامية اثيوبية ان سبب اعتقال قائد الشرطة هو افراجه مؤخرا عن معتقلين مدنيين من عرقية التجراى بينهم معيد فى جامعة دبرى برهان كانت السلطات الامنية الامهرية اعتقلتهم فى الايام التى تلت سقوط مدينة دسى فى يد قوات دفاع تجراى.

وفرضت السلطات الامهرية فى دبرى برهان حظر تجول ليلى وعدم التنقل دون بطاقة اثبات شخصية نهارا فى المدينة التى تبعد 130 كم عن العاصمة اديس ابابا .

حزب المؤتمر الفيدرالي للأورومو يدعو لتشكيل حكومة موقتة

اصدر حزب المؤتمر الفيدرالي للأورومو المعارض بيانًا يوم أمس دعا فيه إلى حل سلمي لما وصفه بحرب يمكن تجنبها تدور رحاها في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيانه أدرج الخطوات التي يجب اتخاذها على الفور لإنقاذ البلاد من التفكك ومن زعزعة استقرار المنطقة بأكملها .

ومن بين الخطوات الواردة فى البيان تشكيل فوري لحكومة مؤقتة لمدة 3-6 أشهر مع تفويض للحفاظ على القانون والنظام ، والقيام برسم خارطة طريق مشتركة وتسهيل عمليات الحوار الوطني.

الجدير بالذكر ان الحزب الفيدرالى الارومى اشترط على الحكومة الاثيوبية اطلاق سراح قيادات الحزب للمشاركة فى الانتخابات التى اجريت فى ابريل الماضى .

اثيوبيا تطرد دبلوماسين ايرلندين … وتحذر سفارة الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني اليوم الأربعاء إن إثيوبيا طردت 4 من 6 دبلوماسيين أيرلنديين لديها، بسبب الموقف الأيرلندي من الصراع الدائر فيها.

يذكر أن إيرلندا ممثلة دبلوماسياً في إثيوبيا منذ 1994 ومنحت للأخيرة في السنوات الخمس الفائتة مساعدات حكومية تقدّر بـ 165 مليون يورو.

ودافع وزير الخارجية الإيرلندي عن موقف بلاده من النزاع الدائر فى اثيوبيا لافتاً إلى انسجامه مع مواقف هيئات أخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة اخرى قال وزير خدمة الاتصال الحكومي كبدي دسيسا ، إن الحكومة الاثيوبية حذرت السفارة الأمريكية ومنظمات دولية اخرى من الاستمرار فى نشر معلومات زائفة .

وكانت السفارة الامريكية فى اديس ابابا قد نشرت تحذير لرعاياها باحتمال وقوع هجمات ارهابية فى اثيوبيا .