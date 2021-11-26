الحرب فى اثيوبيا : تقرير 26 نوفمبر 2021

قوات دفاع تجراى تتجه شرق مدينة دبرى برهان

فرجت : متابعات

قوات دفاع تجراى تستعد لمرحلة الحسم وتدعوا سكان دبرى برهان حماية ممتلكاتهم

قالت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى انها تستعد لمرحلة الحسم وان اهداف الحرب ضد حكومة ابى احمد شارفت على نهايتها .

وقالت القيادة فى تصريح صحفى يوم امس ” الخميس ” ان قوات تجراى اتخذت الاجرازية م لتجنيب المدن والمدنيين فى اقليمى الامهرا والعفر ويلات المواجهات العسكرية مع حكومة ابى احمد .

واتهم البيان قوات ابى احمد بقصف المناطق التى سيطرت عليهاقوات التجراى فى اقليمى الامهرا والعفر مما تسبب فى خسائر فى الارواح والممتلكات .

وقال”سنستمر فى تجنب مواجهة العدو داخل المدن التى يحاول جرنا اليها “.

ودعا البيان سكان مدينة دبرى برهان الى حماية ممتلكاتهم كما ناشد رجال الامن الى حماية المؤسسات الرسمية والخاصة فى المدينة .

واشار البيان الى حدوث عملية نهب فى مدينة شوا روبيت فور سقوطها بيد قوات دفاع تجراى من قبل المليشيات الامهرية .

وقال ” لن نسمح بعمليات النهب والسرقة فى المدن التى ندخلها” .

واشاد البيان بالتعاون الكبير الذى لقته قوات دفاع تجراى من الشعب فى المدن والمناطق التى سيطرو عليها فى ولو والعفر .

بيان فى التلفزيون الاثيوبى ل” قيادة الطوارى” فى اثيوبيا

اصدرت ” قيادة ادارة الطوارى ” فى اثيوبيا بيانا اعتبرت فيه الدعوة الى تشكيل حكومة انتقالية فى اثيوبيا من اى جهة كانت عملا ارهابيا .

جاء ذلك فى البيان اذيع على التلفزيون الرسمى للحكومة الاثيوبية اليوم الجمعة وحمل البيان توقيع ” قيادة الطوارى ” مما اثار الجدل حول مصدر البيان .

وحظر البيان على الصحافة المحلية نشر الاخبار والتصريحات عن العمليات العسكرية التى لا تكون مصدرها ” قيادة الطوارى ” .

كما حظر ارتداء الزى العسكرى لغير المنتسبين الى القطاعات العسكرية .

الجدير بالذكر ان حزب المؤتمر الفيدرالي للأورومو المعارض اصدر يوم أمس الاول بيانًا دعا فيه إلى حل سلمي لما وصفه بحرب يمكن تجنبها تدور رحاها في جميع أنحاء البلاد.

هجوم بطائرة مسيرة فى مقلى

قالت الحكومة الاقليمية فى تجراى ان طائرة بدون طيار قصفت منطقة سكنية صباح يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 وأوقعت أضرار وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

وغرد المتحدث باسم حكومة اقليم تجراى جيتاشو ردا عبر حسابه على تويتر قائلاً ” هجوم آخر بطائرة بدون طيار على حي مدني في مقلى . تحركات يائسة من قبل نظام يائس يترنح على حافة الهاوية.”

قوات دفاع تجراى تصد هجوم فى جبهة جاشينا و تفتح جبهة جديدة نحو اديس ابابا

قالت القيادة العسكرية لقوات دفاع تجراى ان قواتها بالاشتراك مع جبهة تحرير اقو صدت هجوم للقوات الخاصة والمليشات الامهرية شمال غرب جاشينا .

وبحسب البيان ان القوات الامهرية حاولت التسسل عبر منطقة جرجر للوصول الى مدينة لاليبيلا التاريخية ولكن قوات دفاع تجراى صدت الهجوم وكبدتها خسائر فادحة فى الارواح والعتاد .

من جهة اخرى فتحت قوات تجراى جبهة جديدة شرق مدينة دبرى برهان وانها على وشك السيطرة على مدينة انكوبر .