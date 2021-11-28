الحرب فى اثيوبيا : تقرير 28 نوفمبر 2021

جانب من المؤتمر الصحفى للمجلس الاستشارى الاسلامى لمنطقة جنوب تجراى

فرجت : متابعات

قوات دفاع تجراى تسيطر على مدينة سلى دينقاى

سيطرت قوات دفاع تجراى على المزيد من المناطق غرب مدينة دبرى سينا اهمها مرتفاعات مزيزو ومدينة سلى دينقاى .

ويكثف هذا التقدم الميدانى الضغط على القوات والمليشيات الامهرية المتواجدة على طول الطريق السريع رقم A2 الذى يربط دبرى سينا بالعاصمة اديس ابابا .

المجلس الاستشارى الاسلامى فى تجراى يفك ارتباطه مع المجلس الاعلى للمسلمين في إثيوبيا

اعلن المجلس الاستشارى الاسلامى لمنطقة جنوب تجراى فى ختام اعمال مؤتمر المجلس يوم امس عدم اعترافه بالمجلس الاعلى للمسلمين فى اثيوبيا .

واوضح المجلس ان عدم التحرك المجلس الاعلى للمسلمين فى اثيوبيا لوقف جرائم الحرب والابادة الى يقوم بها نظام ابى احمد على شعب تجراى كان من ضمن اسباب قرار فض الارتباط .

واشار المجلس الى صمت المجلس الاعلى للمسلمين فى اثيوبيا وعدم التنديد عندما تعرض مسجد احمد النجاشى للقصف من قبل القوات الاثيوبية. معتبرا الصمت بمثابة مشاركة فى هذه الجريمة التى ترفضها كافة الاديان .

واستنكر المجلس مواصلة نظام ابى احمد استهداف المدنين العزل بالقصف الجوى بالاضافة للحصار المفروض على اقليم تجراى .

حكومة اقليم تجراى تدعو الى الاحتشاد الشعبى

اصدرت حكومة اقليم تجراى يوم امس السبت بيان دعت فيه شعب تجراى الاحتشاد لانهاء المعاناة الانسانية لشعب تجراى .

نخب امهرية تدعوا لمجازر وتحرض على ابادة شعب تجراى

شهدت الايام القليلة الماضية ارتفاعا حادا فى التصريحات العنصرية من قبل كوادر سياسية واعلامية من عرقية الامهرة الموالية لابى احمد التى تدعو الى ارتكاب مجازر وتحرض على ابادة جماعية ضد عرقية التجراى فى اثيوبيا .

وتصدر المشهد تصريحات اندرجاشو ظقى احد مستشارى ابى احمد وهو يدعو الى ابادة جماعية بصورة قاسية جدأ.

اندرجاشو ظقى هو الرئيس التنفيذى لقناة (ايسات ) ويحمل الجنسية البريطانية ويعتبر مهندس التقارب بين ابى احمد واسياس افورقى .

شغل سابقاً منصب الأمين العام لحزب (جنبوت 7)المعارض ومقره ارتريا ,وهو حزب سياسي صنفته الحكومة الإثيوبية على أنه جماعة إرهابية حتى عام 2018.

وفي يونيو 2014 اختطفته قوات الأمن الإثيوبية أثناء عبوره في مطار صنعاء.

وفى مايو 2018 أطلقت الحكومة الإثيوبية سراحه بعد الإصلاح السياسي من قبل رئيس الوزراء أبي أحمد.