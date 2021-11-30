الحرب فى اثيوبيا : تقرير 30 نوفمبر 2021

تظهر صور الأقمار الصناعية أدلة على مقابر حفرت مؤخرا في كنيسة أربعتو أنسيسا التي شهدت أكبر الجنازات



فرجت : متابعات

الاف التجرانيين يحيون ذكرى مجزرة اكسوم

أحيا الاف التجرانيين فى داخل تجراى وخارجها الذكرى الاولى لواحدة من افظع الاعمال الوحشية التى شهدتها الحرب فى تجراى وهى مذبحة اكسوم .

وكانت قوات إثيوبية وإريترية اقتحمت مدينة أكسوم في 20 نوفمبر 2020، عقب قصف عشوائي قتل كثيرا من المدنيين، حسبما أفاد تقرير لـهيومن رايتس ووتش صدر فى 5 مارس 2021، وأضاف التقرير أن الإريتريين انخرطوا بعد ذلك في أعمال نهب واسعة، معظمها وقع تحت نظر القوات الإثيوبية.

وبدأت المذبحة في 28 نوفمبر2020 في أعقاب هجوم شنه ملسحون من تيجراي انضم إليهم عدد من السكان، على جنود إريتريين، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، وبعد طلب تعزيزات، بدأ الإريتريون في اقتحام أكسوم، وعاثوا فيها بحثا عن شباب وأطفال لإعدامهم

وذكر تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية تفاصيل عن الوقائع ذاتها، وكيف “عاثت قوات إريترية في المدينة وقتلت بشكل ممنهج مئات المدنيين بدم بارد”،.

وتقول هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية إنه من المستحيل إثبات إحصاء دقيق لعدد القتلى، لكن التقديرات تشير إلى أن 800 مدني لقوا مصرعهم يومي 28 و29 نوفمبر فقط.

وذكرت تقارير دولية انه تم إحضار الجثث إلى الكنائس ، بما في ذلك كنيسة السيدة مريم العذراء في صهيون لدفنها ونظرًا لحظر الاتصالات المحكم ، لم يتم الكشف عن أخبار المذبحة دوليًا إلا في أوائل يناير.

تعدّ مدينة أكسوم من بين مواقع التراث العالمي، بحسب منظمة اليونسكو.

فرنسا تجلى رعاياها من اثيوبيا

مع اقتراب قوات دفاع تجراى من أديس أبابا ، ستبدأ فرنسا في إعادة بعض مواطنيها من العاصمة الإثيوبية مساء الأحد بعد استئجار رحلة خاصة لإعادتهم إلى فرنسا بحسب مصدر فى الخارجية الفرنسية.

جنرال تجراوى : لن ننشغل فى معارك جانبية وسنواصل السير نحو الهدف الرئيسى

قال القائد العسكرى فى قوات دفاع تجراى الجنرال (ودى امبيتى ) ان قواته تواصل التقدم على عدة جبهات ، مع التركيز بشكل كبير الآن على الهدف النهائى.

وقال (ودى امبينى) فى لقاء اجراه مع قناة (TMH ) القريبة من جبهة تحرير تجراى ان حكومة ابى احمد تعتقد اننا نسعى لفتح ممر لفك الحصار على تجراى عبر مناطق الغرب والشرق, فى اشارة الى غرب تجراى وجبهة ميلى فى اقليم العفر

.وقال ” هم يريدون ان نمضى وقتنا فى مناوشات فى سمرا (عاصمة اقليم العفر ) ولكننا سنكسر موقع القرار السياسى، وعندها تفتح جميع الممرات” .

تويتر يغلق حسابات اثيوبية وارترية

حذف موقع تويتر حسابات ما لا يقل عن عشرة حسابات اثيوبية وارترية ساعدت مؤخرًا في الترويج لحملة الهاشتاغ #NoMore التي تندد بالتدخل الأمريكي في شؤون الدولتين بحسب الحسابات.

من بين الحسابات التى حذفت موقع Horn of Africa Hub ، الذي بدأ في أكتوبر 2021 بـ 18.8 ألف متابع يصف نفسه بأنه “يحارب الروايات الكاذبة عن القرن الأفريقي” .

حساب آخر تم حذفه هو حساب Simon Tesfamariam ، المدير التنفيذي لمعهد New Africa Institute وأحد مديري صفحة Horn of Africa Hub.

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