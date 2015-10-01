الحركة الارترية للعدالة تتبنى الهجوم على معسكر ساوا

فرجت :ارتريا هب

اورد موقع ارتريا هب في خبر له ان الحركة الارترية للعدالة تبنت الهجوم الذي وقع على معسكر ساوا مستهدفة القوات الاثيوبية التي يتم تدريبها في المعسكر.

وقال الموقع ان الحركة اصدرت بيانا بتاريخ ١/٤/٢٠٢١م حيث تبنت فيه

انها قامت بهجوم على معسكر ساوت وذلك بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢١م ، بعد اعداد وترتيب متقن لها.

وحسب زعم الموقع فان بيان الحركة يقول ان العملية اسفرت عن مقتل ٣٠ جنديا اثيوبيا واصابت ٣٦ آخرون بجروح بليغة.

الجنود الاثيوبيين البالغ عددهم ١٥٠ جنديا كانو ا مقيمين في يسمى ب” اندا حامشاي ” بداخل المعسكر.

الجدير بالذكر ان الموقع لم يكلف عناء تقديم نسخة من بيان الحركة.