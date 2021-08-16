الحزب الديمقراطى العفرى يدعو الى خروج الجيش الفيدرالى واعوانه من اقليم العفر

فرجت : مقلى

اعلن الحزب القومى الديمقراطى العفرى تشكيل لجنة انتقالية موقتة مهمتها قيادة المقاومة المسلحة بالتعاون مع قوات دفاع تجراى ضد حزب الازدهار الحاكم فى اثيوبيا والسلطات المحلية الموالية له فى اقليم العفر الاثيوبى.

العقيد محمد احمد

ودعا الحزب فى اجتماع ترأسه العقيد محمد احمد القوات الخاصة والشرطة العفرية الانضمام الى المقاومة لانهاء معاناة الشعب العفرى الذي وقع ضحية المواجهات المسلحة بين الجيش الفيدرالى الاثيوبى وقوات الاقاليم المختلفة المتواجدة وقوات دفاع تجراى داخل اقليم العفر .

وقال العقيد محمد ان الشعبين العفرى والتجرايى لهم تاريخ نضالى مشترك وحسن جوار على مدار العقود الماضية وان الشعبين يؤمنان بحق تقرير مصير الشعوب الاثيوبية .

المناضل على محمد

ومن جانبه قال سكرتير اللجنة الانتقالية الموقتة المناضل على محمد ” بالامس اعلن الجيش الفيدرالى حرب ابادة جماعية ضد شعب تجراى باسم انفاذ القانون اليوم نراه مع شركائه الامهرا يقوم بابادة الشعب العفرى الاعزل” .

واتهم على محمد السلطات المحلية العفرية بالتبعية لحزب الازدهار وانها تحكم الاقليم بتضليل الشعب العفرى.

واضاف : ” الشعب العفرى لا يعرف حزب الازدهار ولا اهدافه ومن يتبع الحزب هم مجرد مراسلين لابى احمد ولا شرعية لهم فى اقليم العفر”.

الجدير بالذكر ان الحزب القومى الديمقراطى العفرى حل نفسه واندمج الى حزب الازدهار فى نوفمبر 2019 .