الخروج من العزلة: كينيا تعمل معروفا في دكتاتور ارتريا.

كينيا – نيروبي.

جاءت الدعوة التي قدمتها كينيا الى الدكتاتور الارتري فرصة لنظامه للخروج من عزلته الدبلوماسية والتجاهل الدولي خاصة لدوره في الحرب الاهلية الاثيوبية ولسجله المخزي في مجال حقوق الانسان .

سجل الدكتاتور الارتري زيارة رسمية الى كينيا بدعوة من الرئيس الكيني ويليام روتو تناولت العلاقات الثنائية وعودة النظام الحاكم في ارتريا الى عضوية الايقاد والتي غاب عنها لسنوات غير قليلة بذرائع مختلفة او لادوار له غير مشرفة في الشؤون الداخلية للبلاد ذات العضوية في المنظمة الاقليمية.

وقال الدكتاتور الارتري في المؤتمر الصحفي المشترك ان ” لا شك في عودة ارتريا الى المنظمة الاقليمية فهذا اصبح امرا محتوما “

كما تضمنت الكلمة المشتركة حسب تعبير الدكتاتور الارتري والذي تلاها الرئيس الكيني ان الجانبين وقعا على افاقت ثنائية في مجالات متعددة منها الاستثمار والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة وفي خطوة نوعية قام الجانبان بتوقيع اتفاق يمنح مواطني البلدين حرية التنقل بين البلدين دون الحاجة الى استخراج تأشيرات دخول واوكل الى وزارات الداخلية والخارجية في البلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانفذ ذلك.