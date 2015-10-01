الذبح مثل الدجاج .. الارتريون متورطون في حرب تجراي حسب شهود عيان

اجريت صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقا صحفيا ذكرت فيه شهادات شهود عيان في تورط قوات افورقي في حرب تجراي وارتكاب فظائع وننشر بعض مقتضات منها ويقول الشهود

“في الأيام الأولى لوصولهم إلى شاير كانوا ينهبون ، ويطلقون النار بشكل عشوائي ، ولا سيما على الشباب ، ويحرقون المصانع.”

أن “الإرتريين كانوا يقودون القوات الإثيوبية في المنطقة“.

قال أحد العاملين في المجال الإنساني في شيري لصحيفة الغارديان إن العديد من اللاجئين في مخيم هيتساتس قد فروا بمجرد وصول القوات من إرتريا إلى المنطقة المجاورة في 19 نوفمبر وبحسب المصدر ، فإن اقتراب “قوة الشمال” – في إشارة إلى عبور القوات الإرترية للحدود من الشمال – قامت بتفتيش اللاجئين قبل نهب الممتلكات وذبح المواشي وحرق المحاصيل.

وقال مسئول كبير في الأمم المتحدة لصحيفة الغارديان إنهم تلقوا ادعاءات مماثلة بما في ذلك مقتل ثلاثة من حراس الأمن العاملين لدى الأمم المتحدة في مخيم هيتساتس الذين حاولوا منع اختطاف اللاجئين ، والتجنيد الإجباري للاجئين للقتال إلى جانب الجيش الإرتري.

تعليق : مثل هذا التحقيق وغيرة سوف يمثل في النهاية ادنات لنظام افورقي ولكنه ايضا ربما يتم توجيه اتهامات رسمية للمسئولين ضمن تحقيق دولي ربما يكون مدخلا لفرض عقوبات دولية مجددا