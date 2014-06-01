الرحيل المفجع: سليمان موسى حاج في ذمة الله.

الشهيد سليمان موسى حاج - الصورة من صفحة الاستاذ اياي صالح اياي

فرجت:

رحل اليوم الخميس في مدينة كرن المناضل سليمان موسى حاج وهو من رعيل الثورة الارترية حيث كان عضوا بارزا في حركة تحرير ارتريا وقائد لا يشق له غبار في اطار جبهة التحرير الارترية رائدة الكفاح المسلح .

دخل الفقيد الى ارتريا بعد تحرير التراب الوطني حيث تعرض للكثير من المضايقات من قبل النظام وجهاز امنه ، حيث كان يحن. بالحق في اكثر من مرة حيث تم القبض عليه في عام ٢٠٠٢م لمطالبته للنظام للافصاح عن مكان المعتقلين وتقديمهم للمحاكمة عبر قنوات قانونية اذا كانت هنالك جريرة ارتكبوها . وقد امضى نتيجة تلك المجاهرة اربعة سنوات في المعتقل.

فرجت تنقل تعازيها الى شعبنا الارتري في الداخل والخارج والى اسرته الصغيرة التي تتوزعها اركان هذه المعمورة.