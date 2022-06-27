السودان: الجيش الإثيوبي أعدم 7 من جنودنا ومدنياً

القوات المسلحة السودانية: الجيش الإثيوبي عمم صور الجنود بعد إعدامهم بكل خسة

العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (سونا)





فرجت : وكالات

اتهم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، والقيام بعد ذلك بعرض الضحايا على مواطنيهم.

وقال البيان الرسمي الصادر عن الجيش السوداني، إن التصرف الإثيوبي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأكد البيان أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيتم الرد على هذا التصرف بما يناسبه.